La technologie de Praj Industries permet la production d’éthanol toute l’année

La solution de Praj Industries transforme le jus de canne à sucre en une nouvelle matière première durable, le « biosirop », qui a une durée de conservation prolongée d’un an. (Image représentative)

Les objectifs ambitieux du pays de mélanger 20% d’éthanol avec de l’essence d’ici 2025 ont été renforcés par une solution innovante de Praj Industries, qui permet une production d’éthanol toute l’année. Au lieu de fabriquer du sucre et de conserver les stocks, la technologie offre aux sucreries la possibilité de choisir entre la production de sucre et d’éthanol afin d’améliorer leur viabilité financière. La solution de Praj Industries transforme le jus de canne à sucre en une nouvelle matière première durable, le « biosirop », qui a une durée de conservation prolongée d’un an.

Pramod Chaudhuri, président exécutif de Praj Industries, a qualifié cela de gagnant-gagnant pour tous les acteurs du sucre et a déclaré que cela les aiderait à jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique du pays. Cela a amélioré l’économie des sucreries avec de meilleurs flux de trésorerie et aiderait finalement les agriculteurs à obtenir des prix rémunérateurs, a déclaré Chaudhari.

Le jus de canne à sucre est une matière première périssable et saisonnière qui ne peut pas être stockée plus de 24 heures. La technologie brevetée de Praj pour transformer le jus de canne en sirop biologique conditionné pouvant être conservé jusqu’à 12 mois, permet aux sucreries de produire de l’éthanol au-delà de la saison sucrière, a déclaré Chaudhuri.

Lorsqu’il y a une surabondance de production de sucre ou lorsque les prix de l’éthanol sont attractifs, les sucreries peuvent obtenir une meilleure réalisation des prix en optant pour la fabrication du biosirop. Les sucreries ne sont normalement opérationnelles que pendant 140 à 150 jours. Traditionnellement, les sucreries ne produisent de l’éthanol que pendant la saison sucrière.

