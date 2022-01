La technologie de récupération de puissance RF pourrait garder les AirTags chargés

Il fut un temps où l’actualité technologique parlait de recharge sans fil longue portée à l’aide d’une technique connue sous le nom de récupération d’énergie RF – utilisant des ondes radio pour charger des appareils dans la maison, sans avoir besoin de chargeurs.

Alors que des entreprises comme Energous et Powercast ont fait de grandes promesses pour la technologie, ce qui est actuellement possible dans le monde réel est beaucoup plus modeste. Mais Samsung a démontré qu’il est possible aujourd’hui de charger une télécommande de téléviseur par Wi-Fi, et la nature très compacte de la technologie signifie qu’elle pourrait également être utilisée pour maintenir les AirTags chargés…

Le problème de la recharge sans fil longue distance

Nous avons déjà discuté de l’énorme fossé entre la vision d’une boîte sur le mur gardant nos MacBooks chargés et la réalité actuelle de petites quantités d’énergie adaptées uniquement aux appareils à charge lente avec des besoins en énergie très faibles.

En vertu de ce que l’on appelle les réglementations de la partie 15, la Federal Communications Commission (FCC) limite la puissance de sortie maximale d’un émetteur de puissance RF à un seul watt. […] Et comme rien n’est jamais efficace à 100 %, la puissance maximale pouvant être exploitée est encore plus faible, même juste à côté de l’émetteur, qui pourrait être d’un demi-watt de manière réaliste. Mais on ne peut pas parler pouvoir sans revenir à la distance. Plus précisément, la relation entre le pouvoir et la distance. Les ondes radio (et la puissance RF n’en est qu’une forme spécifique) sont soumises à la loi de l’inverse des carrés. Cela indique que l’intensité est inversement proportionnelle au carré de la distance d’une source. Obtenez 0,5 W à un pouce de l’émetteur et vous serez à 0,125 W à deux pouces de celui-ci (deux fois la distance = un quart de la puissance). À quatre pouces, vous serez à 0,03 W. Il ne faut pas beaucoup de maths pour voir que les visions d’alimenter un MacBook à travers la pièce à partir de l’émetteur de sitôt ne sont que de la pure fantaisie.

En réalité, il est peu probable que la récupération de puissance RF soit utilisée dans un iPhone, sans parler d’un MacBook. Mais c’est une proposition pratique pour des appareils beaucoup plus petits.

La technologie requise pour recevoir l’alimentation est extrêmement petite – essentiellement une antenne pas plus grande que celle Bluetooth déjà présente dans un AirTag, incorporée dans une puce tout aussi minuscule. Alors que la puissance fournie par le Wi-Fi est très faible, la consommation d’énergie d’un AirTag l’est également. Lorsque vous pensez qu’une pile bouton peut la maintenir alimentée pendant un an, il est clair que la consommation d’énergie est minime.

Considérez également que les AirTags passent une grande partie de leur temps à la maison – au moins la nuit, et la plupart du temps lorsqu’il s’agit de choses que nous n’emportons pas avec nous tous les jours. L’idée de recharger les AirTags via le Wi-Fi semble être une perspective éminemment réaliste.

Il pourrait être nécessaire de rendre les AirTags légèrement plus grands pour permettre la recharge Wi-Fi, mais à mon avis, c’est un prix qui vaut la peine d’être payé. Tout l’intérêt d’un AirTag est qu’il s’agit d’un appareil « fit and forget ». Nous en jetons un dans un sac, puis ce sac peut être suivi si nécessaire.

Le problème avec les appareils qui doivent être rechargés – ou dont les batteries doivent être remplacées – est très rarement qu’il est extrêmement facile de l’oublier. Nous l’avons probablement tous fait avec des choses qui peuvent durer des semaines ou des mois entre les charges, comme les écouteurs et les claviers Bluetooth. Il y a un risque très élevé que la première fois que nous réalisions qu’un AirTag est hors tension, c’est le moment même où nous avons perdu quelque chose et devons le suivre.

Les garder alimentés à chaque fois qu’ils se trouvent à portée du Wi-Fi résoudrait ce problème.

Étant donné la possibilité qu’ils devraient être légèrement plus grands et plus chers, je serais bien avec un AirTag + avec chargement Wi-Fi. Mais étant donné que les primes de taille et de prix seraient extrêmement marginales, cela pourrait même ne pas être nécessaire.

J’adorerais voir ça – et vous ? S’il vous plaît participer à notre sondage et partager vos pensées dans les commentaires.

Photo : Nikita Ognev/Unsplash

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :