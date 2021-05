La technologie de traçage des contacts de Google et d’Apple a aidé à sauver des milliers de vies, selon une étude

L’API Exposure Notifications, qui a été lancée l’année dernière dans le cadre d’un effort conjoint entre Google et Apple pour aider à ralentir la propagation de la pandémie COVID-19, aurait pu aider à sauver des milliers de personnes au Royaume-Uni. Une nouvelle étude publiée dans Nature affirme que l’application NHS, qui utilise l’API Exposure Notifications, a évité entre 4200 et 8700 décès en Angleterre et au Pays de Galles. L’application est disponible sur tous les téléphones Android avec les services Google Play, y compris les meilleurs téléphones Android bon marché.

L’étude a examiné l’impact épidémiologique de l’application NHS COVID-19 depuis son lancement le 24 septembre jusqu’à la fin décembre 2020. Elle affirme que l’application a été utilisée par environ 16,5 millions d’utilisateurs au cours de la période et a envoyé 1,7 million de notifications d’exposition. Les chercheurs ont utilisé deux approches complémentaires pour estimer le nombre d’infections évitées par l’application. Alors que le premier utilisait une approche de «modélisation» basée sur le nombre de notifications et le SAR, le second utilisait des données collectées auprès des autorités locales.

Selon l’étude, le nombre de cas évités était de 284 000 selon l’approche «modélisation» et de 594 000 selon l’approche «statistique». Ces chiffres suggèrent que l’application a permis d’éviter entre 4 200 et 8 700 décès en Angleterre et au Pays de Galles. Les chercheurs estiment que l’estimation statistique est beaucoup plus proche de la réalité car l’application a aidé les utilisateurs à «maintenir une plus grande distance des autres qu’ils ne l’auraient fait autrement, conscients que l’application surveille la distance et pourrait plus tard conseiller la mise en quarantaine». L’étude affirme également que l’intégration complète de l’application NHS avec les tests a contribué à la rendre plus efficace que d’autres applications similaires de suivi des contacts.

