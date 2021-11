La technologie du sommeil rencontre la maison intelligente avec ReST

Le sommeil est l’un des facteurs les plus importants de la santé et du bien-être en général. Cependant, nous n’en avons pas assez. Parfois, nous ne réalisons même pas à quel point nous dormons mal jusqu’à ce que les choses deviennent vraiment incontrôlables. L’industrie de la technologie a tout mis en œuvre pour aider, même en développant des robots d’aide au sommeil. Maintenant, cependant, le lit intelligent ReST pousse encore plus loin la technologie du sommeil et les idées de maison intelligente.

Un lit intelligent, demandez-vous? Oui en effet

J’étais sceptique lorsque j’ai entendu parler pour la première fois de la technologie des lits intelligents, même si je me considère comme un défenseur de la technologie. Cependant, lorsque j’ai examiné ce qu’implique le lit intelligent ReST, j’ai décidé que je devais l’essayer par moi-même.

Ce lit est en partie matelas en mousse à mémoire de forme, en partie matelas pneumatique. Le modèle ultime ajoute la technologie GelGrid pour encore plus de confort. À son cœur, cependant, se trouve la technologie des matelas pneumatiques. Les matelas ReST ont trois ou cinq poches d’air, selon le modèle que vous achetez.Le lit intelligent ReST Original dispose de cinq chambres à air dans des parties clés du corps humain.

Ces poches d’air correspondent à différentes parties de votre corps : vos épaules, vos lombaires et vos hanches pour les matelas trois zones. Les matelas à cinq zones sont personnalisables pour votre tête, vos épaules, vos lombaires, vos hanches et vos jambes.

Des pompes à air de qualité médicale (deux pour les matelas queen-size et plus) gonflent et dégonflent ces zones pour vous garder à l’aise. Un tapis capteur fournit une cartographie de la pression corporelle en temps réel afin que le lit puisse ajuster automatiquement la fermeté en fonction de votre position et des points de pression individuels.

L’« anatomie » et la technologie du sommeil dans un lit intelligent ReST

Pour mémoire, le modèle que la société m’a fourni à des fins d’examen est un lit intelligent ReST Original de taille queen avec GelGrid. C’est de celui-ci dont je vais parler, mais d’autres options sont disponibles qui pourraient être plus légères ou plus lourdes pour votre portefeuille.

Pour rappel, ce matelas dispose de cinq zones corporelles ajustables pour personnaliser votre confort. Les chambres à air sont en polyuréthane de qualité médicale et les coutures sont soudées par RF pour éviter les fuites d’air.

Au-dessus des chambres à air se trouve le tapis de capteur qui garde une trace de la pression que votre corps subit. Il lit 2 000 points de données sur la surface du lit, transmettant ces informations aux pompes à air. Le lit intelligent ReST Original avec GelGrid et l’une des deux pompes à air de qualité médicale qui ajustent la fermeté du matelas

Au sommet du tapis de pression, le mien comprend la grille de gel ReST pour éliminer la pression et favoriser la circulation de l’air. Ensuite, la « peau de sommeil » vous aide à rester au frais et évacue l’humidité. Ce composant est amovible et lavable en machine.

Les pompes à air sont également de qualité médicale et peuvent se connecter au WiFi de votre maison. Notez qu’ils n’y sont pas obligés et peuvent à la place créer leurs propres points d’accès Wi-Fi. À l’intérieur de l’application ReST, la technologie du sommeil se met en marche, se connectant aux pompes à air pour définir votre niveau de confort. Vous pouvez même choisir d’afficher et de suivre les informations sur vos performances de sommeil.

Oui, mais est-ce confortable ?

Mon matelas ReST est de loin le plus confortable que j’aie jamais apprécié. En fonction de vos préférences de confort, vous pouvez régler manuellement la fermeté de chaque chambre à air ou faire en sorte que les pompes s’ajustent automatiquement en fonction de vos préférences de fermeté. Une carte thermique presque en temps réel montre même la pression que votre corps subit. Dans l’application ReST, vous pouvez personnaliser votre matelas selon vos propres préférences de sommeil.

Il existe également une option appelée Position. Avec cette configuration, vous pouvez définir différentes fermetés pour les cinq zones du corps, mais pas seulement un réglage « taille unique ». Lorsque vous utilisez le mode Position, vous définissez vos zones corporelles séparément pour dormir sur le côté et sur le dos. Pendant la nuit, lorsque vous basculez d’un côté à l’autre, le matelas s’adapte automatiquement à votre position.

Dans l’ensemble, dormir sur le lit intelligent ReST doit être le plus proche possible d’un confort extrême. Je sens littéralement le lit se mouler à mon corps, que je sois sur le côté ou sur le dos. La pompe à air fait du bruit, ce qui est intéressant à écouter pendant que je m’assoupis. Il ne m’a jamais réveillé une seule fois, car il est extrêmement silencieux.

Faire l’expérience de la technologie Smart Sleep

Honnêtement, l’application est le seul point faible de ce lit. Il est riche en fonctionnalités et offre plus d’informations sur la santé de votre sommeil que tout ce que j’ai vu auparavant. La partie bêta de vision nocturne de l’application garde une trace de vos cycles de sommeil, de la durée du sommeil et de l’efficacité de votre sommeil. La version bêta de ReST Night Vision offre un excellent aperçu de la façon dont vous dormez.

Il suit également vos mouvements agités et même votre respiration, ce qui est à la fois cool et effrayant. À l’avenir, ReST prévoit d’intégrer ces données à l’application Apple Health, mais cette prise en charge n’est pas encore disponible. Même sans HealthKit, la technologie de sommeil intégrée à l’application est définitivement de premier ordre. Cependant, ce n’est pas parfait.

L’inconvénient de l’application est qu’elle est parfois glitch. Il perdra la communication avec les pompes à air, et je n’ai pas d’autre choix que de forcer la fermeture de l’application et de la relancer. C’est un problème très mineur, cependant, et les développeurs sont au courant et s’efforcent de le résoudre.

Je pense qu’à notre époque soucieuse de la confidentialité, il est important de réitérer que le ReST Smart Bed ne ont être connecté à Internet. Vous pouvez, à la place, simplement utiliser les réseaux WiFi intégrés créés par les pompes à air lors de la configuration. Évidemment, cela rendra le réglage de vos paramètres plus laborieux, mais l’option est définitivement viable.

Détails après-vente Nitty-Gritty

ReST offre des conditions très généreuses pour évaluer le lit et le maintenir en parfait état pour l’avenir. La société offre une période d’essai de garantie de remboursement de 90 jours. Le lit est également couvert par une garantie non proportionnelle de 10 ans. Si l’un des composants du lit tombe en panne dans des conditions normales d’utilisation, ReST le remplacera sans frais (pas même l’expédition) pendant 10 ans.

Pour une durée limitée, ReST propose une vente Black Friday. Vous pouvez obtenir 500 $ de rabais sur votre lit et une base réglable Malouf gratuite.

Société: Du repos

Liste des prix: 5799 $

Évaluation:

Nous l’aimons. Vous devriez l’obtenir.

Avantages:Offre des options de confort inégaléesGénéreuse garantie sans risque de 90 joursExcellente intégration de la technologie du sommeilLes inconvénients:Pas de support HomeKit Manque actuellement d’intégration de l’application Santé L’application ReST doit parfois être fermée de force et relancée pour se connecter aux pompes à air