La technologie est le nouveau pilier de la nouvelle normalité : Padmaja Ruparel, co-fondatrice, Indian Angel Network

Padmaja Ruparel, co-fondatrice, Indian Angel Network et partenaire fondatrice, IAN Fund

La deuxième vague de la pandémie de Covid-19 a créé la panique parmi les soignants et les patients au sujet des visites physiques dans les établissements médicaux. La télémédecine reprend et la tendance se poursuit avec la e-pharmacie, la livraison en ligne de fournitures médicales, etc. L’opportunité de services de santé de qualité, d’appareils de soins à domicile, de pharmacies en ligne, etc. se développe dans tout le pays », Padmaja Ruparel, co-fondatrice , Indian Angel Network et partenaire fondateur, IAN Fund, a déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits :

Comment voyez-vous les opportunités d’investissement pour les startups axées sur le numérique en 2021 ?

En 2020, la technologie et l’innovation numérique ont occupé le devant de la scène dans des secteurs tels que l’agritech, la fintech, la technologie de la santé, la fabrication, etc. Par conséquent, 2021 voit clairement une augmentation du financement dans ces jeux centrés sur la technologie, les jeux B2B SaaS, qui peuvent évoluer rapidement à travers les zones géographiques et les nouveaux marchés dans les villes de niveau II et III en pleine croissance qui attendent des solutions innovantes. Ainsi, 2021 s’annonce sûrement passionnante avec une augmentation des opportunités d’investissement de qualité en Inde et à l’étranger.

Comment analysez-vous l’année écoulée en termes d’enjeux et d’apprentissages pour l’écosystème startup ?

Malgré les défis du verrouillage en 2020, plusieurs startups ont vu l’écriture sur le mur et ont rapidement commencé à s’aligner sur la nouvelle normalité. Ils ont construit un modèle résilient pour répondre à la crise actuelle avec un passage transparent du hors ligne au en ligne. Ils ont également réalisé que la pandémie a entraîné un changement de comportement dans les besoins des clients, leurs habitudes de consommation, ainsi que leur mode d’achat. Et la clé d’une transformation réussie est de s’engager dans l’évolution du comportement des clients et de comprendre le marché dans son ensemble. Par la suite, un certain nombre d’entre eux ont réorienté leurs modèles vers l’Internet, en s’appuyant sur des technologies avancées telles que l’IA, l’analyse Big Data, l’IoT, etc.

Pensez-vous que les startups sorties de la crise auront une plus grande opportunité dans l’économie numérique en 2021 ?

L’année 2020 a été un catalyseur pour l’écosystème des startups du pays. Malgré les défis de la pandémie, le pays a connu l’émergence de 11 licornes. Plus que jamais, les startups ont mis l’accent sur les technologies émergentes du nouvel âge telles que l’IoT, l’IA, l’analyse de données, etc., pour combler les vastes lacunes qui ont été introduites sur le marché. Ainsi, la technologie est le nouveau pilier.

De plus, la pandémie a non seulement ouvert de nouveaux marchés pour les startups, mais a aidé plusieurs d’entre elles à se diversifier dans des secteurs qui vont à contre-courant avec la création de poches de demande. Avec l’accélération de l’accélération numérique, l’innovation joue un rôle crucial, ajoutant de la valeur à l’écosystème des startups en pleine croissance.

Comment voyez-vous l’avenir des marques grand public qui ont évolué en ligne ?

Le comportement des consommateurs a changé de diverses manières : achats en ligne, concentration sur les fondamentaux, besoin de distanciation sociale, etc. Pour les marques grand public en particulier, la nécessité de faire évoluer le mix de produits, les emballages, les modèles de distribution, les mécanismes de construction de marque, etc., est devenue la différence. entre le succès et l’échec. En outre, il existe une excellente opportunité pour les petites marques de créer une présence efficace sur les réseaux sociaux et de se développer en ligne, avec le direct-to-consumer (D2C). Et en 2021, nous voyons émerger des modèles hybrides et construirons une échelle et une efficacité plus élevées.

Alors que la santé et la médecine retiennent l’attention du monde entier, comment voyez-vous la croissance du secteur cette année ?

Les tendances de 2020 dans les entreprises de e-santé et de technologies de la santé se poursuivent en 2021. La deuxième vague a créé une panique supplémentaire parmi les soignants et les patients au sujet des visites physiques dans les établissements médicaux. La télémédecine est en plein essor car elle est pratique à la fois pour les professionnels de la santé et les patients. La tendance se poursuit avec la pharmacie en ligne, la livraison en ligne de fournitures médicales, etc. Compte tenu de la pandémie, les services de soins préventifs et de soins ambulatoires déménagent à domicile grâce à la technologie. Près de 80 % des infrastructures hospitalières devraient être axées sur les patients hospitalisés. Par conséquent, l’opportunité de services de santé de qualité, d’appareils de soins à domicile et de pharmacies en ligne se développe dans tout le pays. Les soins de santé devraient suivre la pénétration de l’infrastructure Internet.

