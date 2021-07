La technologie joue un rôle essentiel dans le segment des logements étudiants : Ankit Gupta, PDG, OYO Inde et Asie du Sud

Covid-19 a profondément affecté les quatre parties prenantes du segment des logements étudiants – les collèges/établissements d’enseignement, les étudiants, les propriétaires d’actifs et les fournisseurs/gestionnaires de logements étudiants. Les opérateurs de logements étudiants, qu’il s’agisse d’opérateurs travaillant sur le modèle institutionnel ou sur le modèle de consommation, ont tous deux vu des impacts significatifs sur leurs revenus au cours de cette période, les opérateurs travaillant sur ce dernier modèle ayant vu un impact plus important. Cependant, comme le nombre de cas diminue et que la plupart des collèges ont commencé à travailler sur leurs plans de réouverture sur le campus, nous, à OYO Campus, sommes prudemment optimistes quant à la reprise lente de l’industrie. À court terme, nous nous attendons à ce que certains des instituts d’enseignement dans les principales zones touchées par Covid-19 continuent de travailler sur le modèle hybride qui est une combinaison de cours en classe et en ligne et, par conséquent, cela pourrait prendre au moins une session académique pour que les instituts fonctionnent. retour aux niveaux d’avant covid.

En quoi le modèle économique et la proposition d’OYO Campus sont-ils différents des autres acteurs ?

Notre marque OYO Campus est une société de gestion d’auberges intégrée qui fournit une solution unique pour toutes les exigences de logement étudiant (nourriture, entretien ménager, sécurité, SVA comme la blanchisserie, le salon, l’impression, la cantine, le distributeur automatique, etc.), que ce soit pour On- Gestion des installations du campus ou hébergement hors campus. Nous nous sommes tournés vers un modèle exploité par des partenaires, le premier du secteur, une conception de produits innovante, une méthodologie de score d’expérience client pour mesurer le plaisir des étudiants et nous développons continuellement des capacités pour les opérations à distance dirigées par la technologie. Nous nous sommes associés à plusieurs institutions prestigieuses dont 3 IIT pour fournir et gérer des logements étudiants et des services associés. Parmi les autres victoires majeures, citons Master Union, Plaksha, etc. L’adoption de nos applications étudiantes dans les principaux IIT est maintenant proche de 70 %. Notre objectif continue d’être sur l’expérience de vie confortable et sans stress grâce à l’utilisation de la technologie. Alors que la plupart des acteurs de cette industrie sont des sociétés de gestion des installations et jusqu’à présent, aucun autre acteur n’a adopté une approche ciblée pour résoudre ce défi de manière organisée.

Ankit Gupta, PDG – Frontier, OYO Inde et Asie du Sud

Quelles mesures ont été prises par OYO Campus pour gagner la confiance des étudiants en matière d’hygiène spécifique aux mesures de prévention COVID-19 dans ses projets de logement ?

Nous travaillons avec toutes nos institutions partenaires pour gérer leurs auberges et installations de quarantaine actuellement actives, ainsi que pour rouvrir en toute sécurité les installations restantes de l’auberge afin de fournir un environnement sûr à tous les étudiants entrants. Nous avons mis en place des SOP spécifiques au COVID-19 dans toutes nos propriétés et garantissons toutes les mesures préventives telles que-

Campagne de vaccination organisée pour les travailleurs du dernier kilomètre. Plus de 70% ont été vaccinés à ce jour

Réalisation de tests RT-PCR réguliers pour les étudiants et le personnel de l’institut

Travailler en permanence sur l’amélioration des pratiques d’hygiène et d’assainissement des auberges et des mess afin de minimiser le risque de propagation de Covi-19 grâce à de multiples contrôles de température du personnel ainsi que de tous les étudiants entrant et sortant des zones communes comme les dégâts de l’auberge, l’installation de stations de désinfectant pour les mains , etc

Installations de quarantaine organisées pour notre personnel au sol (entretien ménager et gardes de sécurité)

Livraison spéciale d’aliments sains emballés pour tous les étudiants en quarantaine

Service de commande et de livraison de nourriture à la cantine en ligne 24h/24 et 7j/7 pour tout le personnel et les étudiants de certains de nos comptes afin d’éviter les grands rassemblements dans les espaces communs et de maintenir une distance sociale

Horaires de repas basés sur des créneaux horaires pour le mess

Quelles sont les innovations introduites dans l’entreprise – pour combler les lacunes dans le segment des logements étudiants?

La technologie joue un rôle très important dans le segment du logement étudiant. Disposer d’une application dédiée aux étudiants leur permet de faire des choses qui étaient auparavant manuelles et chronophages. Grâce à l’utilisation de la technologie, les étudiants peuvent commander de la nourriture n’importe où sur le campus grâce à notre application sur le campus. Les plaintes sont gérées au sein d’un TAT défini pour garantir que les étudiants n’ont pas à donner suite à leurs demandes. De plus, les fonctionnalités SOS permettent à l’institut d’aider immédiatement les étudiants en cas d’urgence. La fonction de gestion des entrées et des sorties aide à automatiser la présence et le suivi du personnel du mess. Il existe également une fonction de gestion des mess qui donne aux étudiants une visibilité sur le menu du mess quotidien et permet également de suivre la consommation au quotidien.

Pour un institut, gérer les opérations de l’auberge avec plusieurs fournisseurs est un problème depuis des lustres. La gestion des installations non organisée à une main-d’œuvre non qualifiée conduit à une mauvaise expérience globale pour les étudiants. Avoir un personnel professionnel qualifié garantit que les étudiants vivent une vie d’auberge hygiénique. Ils sont équipés de l’utilisation de la technologie pour garantir que les demandes des étudiants sont fermées en priorité et de manière professionnelle

L’utilisation équilibrée de la main-d’œuvre et de la technologie garantit des opérations d’auberge à impact élevé avec des coûts réduits. Avec l’aide de la technologie, du personnel formé, des SOP dédiées à la gestion des installations ont montré une meilleure expérience pour les étudiants que les opérations traditionnelles des auberges, qui étaient auparavant des opérations lourdes en main-d’œuvre.

Pourriez-vous mettre en évidence les tendances que l’entreprise et l’industrie sont témoins ?

Les établissements d’enseignement s’orientent désormais vers un modèle intégré de gestion des auberges, car cela leur permet de se concentrer davantage sur le côté académique et moins sur l’administration des auberges.

Changement accru vers des processus et une automatisation basés sur la technologie

Concentrez-vous sur une main-d’œuvre gérée et formée de manière professionnelle pour assurer une qualité de service supérieure et constante. Le facteur est devenu plus pertinent après Covid-19

Mettre davantage l’accent sur la désinfection et la propreté va être la nouvelle norme

La leçon la plus importante de Covid-19 est la nécessité d’être résilient et de s’adapter à l’environnement extérieur changeant. L’industrie qui était largement dominée par le secteur non organisé, pourrait se consolider à l’avenir, résultant en des opérateurs plus forts avec un modèle financier et opérationnel durable contrôlant la plus grande part

Comment la restauration et les services à valeur ajoutée (VAS) améliorent l’expérience des étudiants ?

Comme la plupart des universités et des instituts sont situés à la périphérie de la ville, il existe un besoin de diverses installations supplémentaires sur le campus comme un salon, une cantine, des QSR, une blanchisserie, etc. Les instituts, qui sont gérés et gérés par leur propre personnel, déjà confrontés à de nombreux défis dans la gestion de leurs fournisseurs existants couvrant les services essentiels de base, il leur devient absolument impossible de se concentrer sur l’obtention de ces services supplémentaires pour les étudiants. Par conséquent, avoir un acteur intégré professionnel organisé vous donne l’avantage d’obtenir ces services sous forme de forfait et cela aussi à des prix compétitifs sur le marché. Le fait d’avoir un solide bassin de fournisseurs de désordre et de VAS nous donne un avantage unique pour fournir les meilleurs services à nos consommateurs finaux.

Voici les quelques choses que nous avons adoptées différemment qui fonctionnent pour nous-

Offrant une cuisine régionale – Comme chaque institut a des étudiants venant de différents États, donc avoir une cuisine régionale régulière aide à garder un lien avec leur culture et ajoute de la variété au menu régulier

Fournir des informations sur la valeur nutritionnelle des aliments aux élèves

Chefs hautement qualifiés et formés – En plus de fournir régulièrement des plats savoureux, nous faisons également tourner nos chefs hautement qualifiés et professionnels d’un campus à l’autre. Cette rotation aide à apporter un changement dans les préparations alimentaires résultant en un menu et un goût polyvalents

Comment voyez-vous la croissance du segment des logements étudiants à l’avenir?

Le segment des logements étudiants, contrairement à d’autres industries, a fait preuve d’une grande résilience pendant cette crise. Avec une grande partie des étudiants continuant à rester sur le campus où les collèges dispensent des cours, nous estimons que l’effet de la pandémie est temporaire. En termes de marché, selon les estimations de l’industrie, sur les 40 millions d’étudiants de l’enseignement supérieur, environ 11,5 millions sont des étudiants mobiles. Alors que 60% de celui-ci est pris en charge par l’infrastructure disponible sur le campus, il y a un débordement d’environ 5 millions d’étudiants. Il existe donc un énorme marché sur le campus et hors campus dans ce segment. Le nombre d’étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur du pays ne devrait qu’aller plus au nord par rapport à ces niveaux dans les temps à venir. Par conséquent, nous nous attendons à une augmentation à la fois du nombre d’instituts ainsi que de l’admission dans chaque institut. Les principaux pôles éducatifs continueront d’alimenter la demande pour le segment des logements étudiants tels que l’Uttar Pradesh, le Maharashtra, le Karnataka, le Rajasthan, l’Andhra Pradesh, le Madhya Pradesh et le Tamil Nadu. L’Inde attire également des étudiants internationaux en abondance grâce à diverses initiatives gouvernementales telles que « Study in India », qui a également accru l’importance d’améliorer les normes de logement des étudiants du pays. Nous continuons de recevoir des commentaires positifs de la part de nombreux étudiants qui ont emménagé dans les bâtiments du campus OYO de la part d’acteurs non organisés tels que les PG et autres logements locatifs. Voyant le potentiel du secteur, nous nous attendons à une consolidation de l’industrie avec des acteurs plus organisés entrant dans le segment pour fournir les meilleures installations de vie sur le campus