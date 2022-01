La technologie PerfectFill de Kohler peut remplir votre baignoire pour vous

La technologie PerfectFill tant vantée de Kohler est enfin là, et les parents épuisés du monde entier peuvent pousser un soupir de soulagement. La société a annoncé cette semaine la disponibilité de sa technologie de bain intelligent au CES 2022, qui vous permet de remplir une baignoire avec une simple commande vocale. Donc, si vous préparez le dîner en bas et que vous souhaitez faire démarrer le bain des enfants, vous pouvez simplement demander à Alexa ou à Google de faire couler le bain pour vous.

PerfectFill se compose d’un kit de vidange et d’une vanne numérique qui fonctionnent ensemble pour tirer le bain à la température et à la profondeur que vous préférez. Donc, plus besoin de vous soucier d’inonder la salle de bain parce que vous avez oublié qu’il courait ou qu’il brûlait junior quand ils sautaient dans le bain.

Le contrôleur mural numérique PerfectFill contrôle le système.Image : Kohler

L’heure du bain peut être contrôlée par l’application Kohler Konnect, ainsi que par la voix, et il est possible de programmer jusqu’à 10 heures de bain différentes, afin que tout le monde dans la maison puisse le faire à sa guise (même Fido).

PerfectFill ne se contente pas de remplir, cependant, vous pouvez également vider la baignoire avec une commande vocale ou une application.

Cependant, tout ce contrôle vous coûtera cher. PerfectFill commence à 2 700 $ ; cela n’inclut pas de bec Kohler et de baignoire Kohler compatible. Il doit également être installé par un professionnel. PerfectFill sera disponible à la commande en 2022.

Le Stillness Bath est une baignoire intelligente immersive qui commence à 8 000 $. Image : Kohler

Si ce n’est pas assez de technologie pour l’heure du bain, Kholer’s Stillness Bath, qui a été taquiné au CES l’année dernière, sera disponible à l’achat en 2022.

L’expérience de bain intelligente commence à 8 000 $ et intègre cette technologie PerfectFill dans une baignoire intelligente qui combine l’eau, la lumière, le brouillard et l’arôme pour créer une «expérience de spa à la maison», selon Kohler.

Le Purist Suspend apporte le contrôle Bluetooth via une télécommande (également illustrée) à votre robinet de cuisine tout en évitant l’encombrement du comptoir.Image: Kohler

Si un bain à remous intelligent de 8 000 $ ne suffit toujours pas, vous pouvez le monter d’un cran avec le modèle Infinity Experience qui ajoute la possibilité de faire couler l’eau sur les bords et dans une base en bois hinoki, ajoutant ce son de cascade à votre expérience de détente.

L’ensemble du système est contrôlé par l’application Kohler Konnect, et la baignoire autoportante bas de gamme à 8 000 $ sera disponible au premier trimestre 2022. Les autres modèles arriveront au troisième trimestre, les prix restent à annoncer.

Pour un contrôle de l’eau plus mains libres, Kohler lance également un robinet de cuisine suspendu au plafond et contrôlé par une rondelle Bluetooth étanche à piles. Le Purist Suspend peut être actionné par la télécommande en forme de rondelle pour ouvrir et fermer le robinet et régler la température.

Le concept principal ici – au-delà d’être tout à fait la pièce maîtresse – est de réduire l’encombrement du compteur. Avec Suspend, votre robinet de cuisine ne vous gênera plus lorsque vous laverez la vaisselle (était-ce vraiment déjà ?). Le robinet est suspendu au plafond et a une rotation de 180 degrés.

Également annoncé au CES 2021 et commercialisé cette année, le moniteur d’eau intelligent de Kohler, H2Wise, propulsé par Phyn. Le H2Wise et le H2Wise Plus (une version installée par des professionnels) seront lancés en janvier pour 400 $ et 667 $, respectivement.

Le H2Wise est un moniteur d’eau intelligent qui peut être installé par un propriétaire. Une version pro-install ajoute la possibilité de couper l’eau à distance. Image : Kohler

Le H2Wise Plus est installé sur la conduite d’eau principale et peut être réglé pour couper l’eau via l’application si une fuite est détectée. Le H2Wise peut être installé par un propriétaire sous un évier. Les deux unités nécessitent une alimentation 110v / 220v.

Ces deux gadgets surveillent la consommation d’eau dans tous les appareils de votre maison et peuvent vous informer d’une fuite d’eau ainsi que vous aider à surveiller la consommation d’eau. Un avertissement de pré-gel utilise une détection de pression pour vous avertir avant qu’un tuyau ne gèle.

Le moniteur H2Wise est contrôlé par l’application Kohler Konnect et peut être associé aux assistants vocaux Alexa ou Google.

La boîte à serrure numérique Robern IQ est un mini coffre-fort contrôlé par application conçu pour les armoires de salle de bain.Image : Kohler

Parmi les autres produits intelligents que Kohler a annoncés au CES 2022, citons la boîte à serrure numérique Robern IQ, une boîte à serrure intelligente qui s’intègre dans un meuble-lavabo de salle de bain pour stocker des médicaments et des objets personnels. Conçu pour les armoires Roben, il peut être ajusté pour être installé dans n’importe quel meuble-lavabo.

La boîte de verrouillage numérique coûte 449 $ et dispose d’un pavé tactile ainsi que d’une application (iOS et Android) pour définir et protéger votre mot de passe, afficher les journaux d’entrée et recevoir des alertes lorsque la boîte est ouverte. Les utilisateurs peuvent également définir un horaire et ajouter des rappels de médicaments quotidiens.

Les nouveaux robinets sans contact de Kohler pour la salle de bain se contrôlent d’un simple geste de la main. Image : Kohler

Toujours dans l’espace salle de bain, Kohler lance une gamme de robinets de salle de bain résidentiels sans contact à partir de 199 $ que vous allumez et éteignez d’un simple geste de la main. Un couvercle torsadé contrôle la température et une fonction d’arrêt automatique arrête le débit après deux minutes. Le robinet a également un mode vacances et fonctionne sur batterie pour une installation plus facile.

Enfin, la réserve de puissance Kohler est un système de stockage d’énergie domestique modulaire qui s’associe à des systèmes d’énergie solaire pour stocker l’énergie solaire indépendamment de la météo, de l’heure de la journée ou de l’état du réseau. À l’aide de l’application mobile Kohler Power Reserve pour surveiller et contrôler le système, les utilisateurs peuvent configurer le système de stockage sur sauvegarde, auto-approvisionnement, heure d’utilisation ou personnalisé. Le prix commence à 13 325 $ pour un système de 10 kWh.