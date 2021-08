La technologie peut-elle aider les auteurs à écrire un livre ?

09.08.2021 à 10:07 CEST

Pour la plupart de ces auteurs, le processus d’écriture est resté relativement inchangé depuis l’apogée de Twain à la fin du 19e siècle. Les intrigues et les idées sont écrites pour être déchiffrées, développées et affinées au fil du temps. De nos jours, cependant, la technologie facilite de plus en plus la vie d’un auteur.

Chaque année dans le monde, 2,2 millions de livres sont publiés, selon les Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), qui supervise le nombre. Le chiffre comprend les titres de fiction et de non-fiction. Pour Michael Green, un data scientist américain devenu romancier, le besoin d’utiliser la technologie pour simplifier et rationaliser le processus d’écriture est apparu lorsqu’il écrivait son premier livre.

Le résultat final a été que M. Green a créé Lynit, une plate-forme numérique qui aide les auteurs à visualiser, planifier et tisser les divers éléments, tels que les personnages, les intrigues, les thèmes et les événements clés, qui composent une histoire. L’application est maintenant en phase bêta et a été testée par divers auteurs. Actuellement gratuits, les utilisateurs peuvent dessiner et mettre à jour des modèles numériques complexes ou des story maps.