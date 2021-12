« La technologie peut rendre l’Inde autonome »

Le monde industriel est confronté à des défis urgents où des technologies et des modèles en évolution rapide doivent être adoptés pour garantir la vitesse, la flexibilité, la qualité et l’efficacité de la production ou de l’assemblage, ainsi que pour permettre de nouveaux modèles commerciaux.

L’Inde est-elle prête à surfer sur la quatrième révolution industrielle et à réaliser l’appel du Premier ministre Narendra Modi à rendre le pays autonome et à ne pas rester dépendant de la chaîne d’approvisionnement mondiale ? Bhaskar Mandal, directeur de Digital Industries, Siemens India, déclare que la technologie est la seule façon pour l’Inde de réaliser sa vision d’Atmanirbhar ou d’autonomie. « L’industrie 4.0 et ses technologies numériques constitutives joueront ici un rôle clé. Grâce à la numérisation, les entreprises manufacturières indiennes, en particulier les PME, peuvent améliorer leur efficacité, réduire les coûts de production, minimiser les défauts de fabrication et raccourcir les délais de production », a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits :

Comment la numérisation et l’automatisation changent-elles la donne dans la révolution de la transformation numérique ?

Le monde industriel est confronté à des défis urgents où des technologies et des modèles en évolution rapide doivent être adoptés pour garantir la vitesse, la flexibilité, la qualité et l’efficacité de la production ou de l’assemblage, ainsi que pour permettre de nouveaux modèles commerciaux. Plus important encore, les ressources mondiales sont limitées et se raréfient et nous devons tous faire plus avec moins. En d’autres termes, nous devons devenir plus efficaces et flexibles afin de pouvoir stimuler l’innovation durable pour un monde dans lequel nous voulons vivre aujourd’hui et demain. Ce qui va vraiment aider tous ces défis, c’est la numérisation et un flux de numérisation complet et holistique à travers les différents aspects.

Un élément clé de cette approche est l’utilisation du « Digital Twin », qui fusionne toutes les données de l’ensemble du cycle de vie des produits et de la production, du concept initial aux produits finis et de leur production à la performance. Des technologies de pointe permettent de comprendre ces données et de les utiliser de manière intensive. Ce niveau de numérisation peut également aider les entreprises à passer à l’échelle pour lutter contre l’échelle : une personnalisation de masse dans un temps de cycle très court à partir de lignes de production optimisées. Cela permet aux petites entreprises ou aux petites économies de lutter contre l’échelle qui viendrait de concurrents plus importants.

Quel est le jeu de la numérisation de Siemens dans l’amélioration de la productivité ?

Pour déterminer comment les fabricants indiens peuvent utiliser la numérisation pour relever les défis de fabrication croissants, nous avons transformé en 2017 notre usine d’appareillages de commutation basse tension à Kalwa en une usine numérisée de référence mondiale. C’est désormais une vitrine parfaite pour les entreprises indiennes, en particulier les PME, en termes de maîtrise. l’augmentation de la complexité des produits et des processus, la réduction des délais de mise sur le marché, l’adaptation aux exigences changeantes du marché, la fourniture de produits individualisés et l’amélioration continue des produits. Siemens possède non seulement ses propres installations de fabrication, mais également des laboratoires et des centres d’expérience numérique pour éduquer, évaluer et fournir aux fabricants indiens les technologies liées à l’Industrie 4.0 pour « toucher et ressentir » et apprendre/explorer des cas d’utilisation spécifiques à un domaine pertinent. Nous avons des centres d’expérience et d’application pour les innovations numériques à Mumbai, Bengaluru, Pune, Noida et Gurugram, où les ingénieurs travaillent avec les clients pour développer des innovations numériques et des PoC pour diverses applications, notamment l’analyse de données et l’apprentissage automatique.

Siemens s’est pleinement engagé et nous croyons au potentiel de l’industrie manufacturière indienne. Dans cette optique, nous avons soutenu et impliqué toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse de nos clients, de l’industrie, du monde universitaire, des institutions et des organismes de réglementation.

Comment Siemens assure-t-il l’avenir avec des technologies de pointe intégrées ?

L’adoption de l’IIoT pour connecter les actifs de fabrication existants et les applications d’analyse de données basées sur le cloud pour acquérir des informations sur l’atelier fournissent de plus en plus la base d’une prise de décision rapide et précise au quotidien. L’utilisation accrue d’outils de simulation donne aux entrepreneurs le pouvoir d’expérimenter des alternatives et de sélectionner ce qui est le plus avantageux, à la fois pour la conception des produits et pour les processus de fabrication. Les installations de fabrication intégrées sont de plus en plus efficaces et productives, aidant le secteur manufacturier indien, en particulier les PME, à être compétitif à l’échelle mondiale. La robotique et la fabrication additive encouragent l’industrie à remettre en question le statu quo et à répondre aux demandes dynamiques du marché, en particulier en ces temps difficiles.

