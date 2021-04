La technologie redéfinit les paradigmes de l’immobilier en Inde

Au milieu de la prolifération des technologies émergentes, poussées par le gouvernement et des initiatives novatrices des développeurs, la technologie continuera de perturber l’immobilier et sera un catalyseur pour améliorer l’expérience client.

La technologie a redéfini presque tous les secteurs et industries, et l’immobilier ne fait pas exception. La pandémie COVID-19 a accéléré la numérisation et perturbé les modèles commerciaux conventionnels. Au milieu du travail à domicile, la technologie est devenue une panacée pour maintenir l’élan. Les réunions en face à face ont ouvert la voie à des sessions virtuelles sur Skype et Zoom; le shopping en magasin a cédé la place au shopping-commerce vidéo. Dans l’immobilier, les promoteurs exploitent de plus en plus la technologie pour améliorer l’expérience client, créer un solide rappel de marque et intensifier l’engagement client.

Au rythme de la numérisation, la Krisumi Corporation, la première coentreprise indo-japonaise dans le domaine de l’immobilier, a récemment organisé un webinaire unique en son genre qui a vu une participation écrasante d’environ 2000 délégués à l’écosystème immobilier indien. Il s’est concentré sur les expériences «New Age» des acheteurs de maison dans l’immobilier indien avec pour objectif de rassembler toutes les parties prenantes sur une plate-forme unique.

Le webinaire a également présenté un film immersif à 360 degrés sur le véritable exemple d’appartement de leur projet phare, Krisumi Waterfall Residences. Il a été conçu et créé par les célèbres créateurs d’images Hardev Singh et Harmeet Singh du légendaire Hardev Singh Photography. Le film dépeint également la philosophie de base de Krisumi qui consiste à fusionner le design japonais, l’architecture et l’aménagement paysager, et l’esthétique indienne pour créer une identité de conception unique. Le film immersif vous permet de prendre une vue à 360 degrés de l’appartement échantillon réel de résidences en cascade assis n’importe où.

Dans son discours d’ouverture, Ashok Kapur, président du groupe Krishna, a déclaré: «Nous sommes ravis de nous associer à Sumitomo Corporation, un conglomérat japonais réputé, avec une vision commune de redéfinir les normes de l’immobilier indien. Sumitomo Corporation est un géant mondial incarnant la qualité et la diligence comme sa philosophie de base. Nous sommes convaincus que notre produit, l’un des meilleurs du marché, parlera de lui-même. »

Takahiro Yamazaki, co-PDG et directeur de Sumitomo Corporation, a souligné le succès de Sumitomo Corporation dans la réalisation de plus de 300 projets à ce jour et a exprimé sa confiance dans le projet à la hauteur des attentes des consommateurs.

«Sumitomo Corporation est un nom réputé et a livré avec succès plus de 300 projets à travers le monde. Le consommateur indien a aujourd’hui une exposition mondiale. Sumitomo Corporation s’appuie sur une expertise de premier ordre pour fournir le produit de la meilleure qualité. Nous avons collaboré avec Nikken Sekkei, l’une des plus grandes firmes de design au Japon. Je suis convaincu que ce type de techniques de conception et de construction en fera un produit de classe mondiale en Inde », a déclaré Takahiro Yamazaki, co-PDG et directeur de Sumitomo Corporation.

Le projet, Krisumi Waterfall Residences, fusionne les concepts de design japonais pour répondre aux besoins des clients indiens modernes et exigeants. Le plan directeur et la conception architecturale ont été élaborés par le deuxième plus grand cabinet de design japonais au monde, «Nikken Sekkei», renommé «The Tokyo Sky Tree».

