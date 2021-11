La technologie spatiale chinoise constitue une menace au milieu des tensions – « Développer tous leurs systèmes ! » | Monde | Nouvelles

Le lieutenant-général B Chance Saltzman, 52 ans, a déclaré que le rythme auquel la Chine produit de nouvelles technologies et capacités spatiales pourrait être dangereux. Le lieutenant-général Saltzman, qui occupe actuellement le poste de chef adjoint des opérations spatiales, nucléaires et cybernétiques, a déclaré que la transparence, le partage d’informations et les partenariats sont essentiels pour éviter les conflits dans l’espace.

S’exprimant lors d’une conférence internationale à Londres mercredi, le lieutenant-général Saltzman a déclaré: « Le rôle clé que les partenariats mondiaux et les alliés vont jouer alors que nous continuons à développer des architectures résilientes. »

Il a ajouté : « Plus nous sommes résilients, cela change l’analyse coût/bénéfice pour un adversaire ou un concurrent… cela augmente vraiment les enjeux de toute action agressive.

« Si nous pouvons construire un accès partagé et des réseaux résilients et communs dans le domaine spatial, cette force favorisera vraiment la paix. »

Le lieutenant-général a poursuivi en affirmant qu’il pensait que le partenariat avec le UK Space Command serait « très fructueux au cours des années à venir ».

Il a ajouté : « Le défi le plus important n’est pas un système en particulier, c’est vraiment le rythme auquel ils [China] développent tous leurs systèmes. »

Pékin a déjà effectué 40 lancements dans l’espace cette année.

Le mois dernier, la Chine a lancé son nouvel engin, le satellite Shijian 21, en orbite.

Les autorités chinoises ont déclaré que l’objet avait été dynamité pour « tester des technologies afin de neutraliser les débris spatiaux ».

La Chine a pris de l’avance dans le développement de fusées ces dernières années alors que la course à l’espace s’intensifie, mais certaines pourraient ne pas être utilisées pour se rendre sur des planètes lointaines.

Cela survient alors que la tension militaire s’intensifie dans l’arène spatiale, faisant craindre une guerre à part entière dans le cosmos.

La semaine dernière, il a été révélé qu’une équipe de scientifiques chinois aurait créé un dispositif utilisant des explosifs pour détruire furtivement les satellites ennemis sans être détectés.