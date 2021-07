La technologie va plus haut | Place des investisseurs

Luke Lango prévoit un rallye estival pour le secteur de la technologie… les données économiques montrent que la reprise ralentit et pourquoi c’est bon pour la technologie… 20 pièces de technologie de John Jagerson et Wade Hansen

Hier, nous avons vu le rendement du Trésor à 10 ans plonger à 1,25%.

Dans le même temps, les actions ont baissé d’environ 1% alors que les craintes d’un ralentissement de la croissance économique et de l’inflation européenne ont saisi les investisseurs.

Mais si vous pensez que la fête de Wall Street est terminée, attendez…

Notre expert en investissement hypercroissance, Luke Lango, pense que ces rendements en baisse et ces oscillations du marché mettent en place un rallye estival pour les actions de croissance/tech.

Voici plus de Luke:

Cette dynamique de baisse des rendements et de baisse des actions conduisant à une cassure des actions de croissance s’est produite plus d’une douzaine de fois au cours des cinq dernières années. Cette fois n’est pas différent. Avec le rendement à 10 ans bloqué en chute libre et tombant en dessous de 1,4%, les actions de croissance semblent très intéressantes dans cette baisse.

*** La chute des rendements et la baisse des prix rendent les actions de croissance attrayantes

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est notre expert en hypercroissance et l’analyste derrière Exponential Growth Report. Sa spécialité est de trouver des innovateurs technologiques leaders sur le marché qui sont à l’avant-garde des tendances explosives, entraînant des rendements énormes pour les investisseurs.

Plus tôt cette semaine, dans Luke’s Daily Notes aux abonnés, il a mis en perspective la chute des rendements du Trésor :

Nous avons déjà vu ce rodéo plusieurs fois. Chaque fois que les actions et les rendements baissent simultanément, ce qui vient ensuite est un énorme rebond des actions de croissance, car des rendements plus faibles fournissent une base pour une expansion multiple des actions de croissance. Petit rappel : la valeur d’une action est théoriquement égale à la valeur actuelle nette des flux de trésorerie futurs d’une entreprise plus ce que le bilan de l’entreprise indique que la société vaut aujourd’hui. Plus les rendements sont bas, plus le taux d’actualisation utilisé par les investisseurs pour actualiser ces flux de trésorerie futurs est bas, et plus la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs est élevée. Les actions de croissance tirent toute leur valeur de ces flux de trésorerie futurs. Ainsi, plus les rendements baissent, plus les actions de croissance sont élevées. C’est si simple.

*** Les données confirment le fait que la reprise ralentit, ce qui soutient des rendements plus faibles

Comme deux illustrations, Luke pointe vers le rapport Markit Services Purchasing Managers’ Index (PMI) du début de la semaine, et l’ISM Services Index.

Pour s’assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, le PMI reflète un panel de plus de 400 entreprises du secteur privé. Il suit des éléments tels que les ventes, l’emploi, les stocks et les prix.

Une lecture supérieure à 50 indique que le secteur des services est en expansion, une valeur inférieure à 50 suggérant une baisse.

Pendant ce temps, l’indice ISM des services est une mesure similaire de l’expansion ou de la contraction, un peu comme un baromètre sur la santé du secteur des services.

Retour à Luc :

Le Markit Services PMI s’est établi à 64,6, en deçà des attentes pour une lecture de 65,2 et inférieure à la lecture de 64,8 du mois dernier. Pendant ce temps, l’indice ISM des services pour juin a atteint 60,1, en deçà des attentes pour une lecture de 63,3 et nettement inférieur à la lecture de mai de 64,0. De toute évidence, la reprise économique américaine continue de ralentir – et elle continuera de ralentir dans un avenir prévisible.

En plus de cela, hier, nous avons appris que les demandes de chômage hebdomadaires ont augmenté de manière inattendue à 373 000 la semaine dernière, dépassant les 350 000 attendus. C’est encore un autre signe de la reprise inégale du marché du travail.

Maintenant, ces données reflètent ce qui se passe avec l’économie américaine en ce moment. Mais y a-t-il quelque chose ressemblant à une boule de cristal qui pourrait suggérer ce qui va se passer au cours des prochains mois ?

Il s’avère que oui – et cette boule de cristal est la Chine.

***Ce que la Chine peut nous montrer sur où nous allons

Comme Luke le fait remarquer aux lecteurs, la Chine a été l’un des premiers pays à se fermer à cause de la pandémie de Covid-19. Il a également été l’un des premiers à rouvrir.

Compte tenu de cela, cela peut être considéré comme un « indicateur avancé » de la façon dont cette réouverture économique mondiale inhabituelle se déroulera.

Alors, que se passe-t-il en Chine ?

Voici Luc :

Les choses ralentissent considérablement. L’indice d’activité commerciale des services généraux de Caixin en Chine est tombé à 50,3 en juin, contre 55,1 le mois précédent et la lecture la plus basse en 14 mois. À noter : un nombre supérieur à 50 indique une expansion économique, de sorte que le secteur des services chinois a à peine progressé en juin. Si nous prenons la Chine comme un indicateur avancé de la façon dont le reste de la réouverture économique mondiale se déroulera – ce qui, jusqu’à présent, a été un bon indicateur avancé – alors nous pouvons conclure qu’en effet, l’activité économique dans le monde continuera de ralentir Dans les mois à venir. Cela conduira à une tendance baissière continue des rendements obligataires et à une tendance haussière continue des actions de croissance.

Donc, dans l’ensemble, c’est une bonne nouvelle pour les investisseurs de croissance/tech, malgré la faiblesse du marché d’hier.

Cela dit, la croissance/la technologie est un grand secteur. Où est passé l’argent dans ce secteur? Et qu’est-ce que cela signifie pour la façon dont les traders perçoivent le risque aujourd’hui ?

Pour ces réponses, tournons-nous vers nos experts techniques de Strategic Trader, John Jagerson et Wade Hansen.

*** Les commerçants technologiques veulent avoir leur gâteau et le manger aussi

Pour les nouveaux lecteurs, John et Wade sont les analystes de Strategic Trader. Il s’agit du premier service de négociation d’InvestorPlace, combinant des options, une analyse technique et fondamentale perspicace et l’historique du marché pour négocier les marchés dans toutes sortes de conditions.

Dans leur mise à jour de mercredi, John et Wade se sont penchés sur ce que font les traders professionnels avec leurs allocations technologiques aujourd’hui. En bref, il s’agit de maximiser le rendement tout en minimisant les risques.

Depuis la mise à jour :

Historiquement, les actions à petite capitalisation – actions avec une capitalisation boursière de moins de 2 milliards de dollars – ont été l’investissement de prédilection pour les investisseurs qui cherchent à maximiser leur potentiel de récompense lorsque l’avenir semble prometteur. Les actions à petite capitalisation sont des investissements potentiels attrayants à rendement élevé, car il est généralement plus facile pour une petite entreprise d’atteindre un pourcentage de croissance plus élevé que pour une grande entreprise. Les actions à grande capitalisation – des actions avec une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars – d’autre part, ont été l’investissement de prédilection pour les investisseurs qui cherchent à réduire leur risque lorsque l’avenir s’annonce moins brillant. Les actions à grande capitalisation sont des investissements potentiels attrayants à faible risque, car les grandes entreprises sont mieux établies et peuvent généralement surmonter les difficultés économiques plus facilement que les petites entreprises.

***Où les traders se positionnent le long de ce continuum risque/rendement, petite capitalisation/grande capitalisation

John et Wade nous disent que les traders se taillent une position « le meilleur des deux mondes » en achetant de petites actions à grande capitalisation.

Retour à leur mise à jour :

Dans notre mise à jour il y a deux semaines, nous vous avons montré comment le secteur de la technologie surperformait tous les autres secteurs depuis le 12 mai. En approfondissant, vous trouverez 70 actions technologiques dans le S&P 500. Parmi celles-ci, 17 ont une capitalisation boursière supérieure à 100 milliards de dollars. Les 53 autres ont une capitalisation boursière inférieure à 100 milliards de dollars. Fait intéressant, sur les 20 actions les plus performantes pour 2021 dans le secteur de la technologie, seules 5 d’entre elles – NVIDIA, Applied Materials, Intuit, Oracle et Microsoft – ont une capitalisation boursière supérieure à 100 milliards de dollars. Les 15 autres sont plus petits, nombre d’entre eux ayant une capitalisation boursière inférieure à 50 milliards de dollars.

Voici ces 15 :

Fortinet Gartner Technologie DXC Zebra Technologies Seagate CDW NortonLifeLock Lam Research Motorola Arista Networks NXP Semiconductor Western Digital Skyworks Trimble NetApp

Mais avant que nous ne soyons trop optimistes sur la technologie, John et Wade voient-ils une raison de faire une pause sur la base des feux d’artifice sur le marché du Trésor et de la volatilité d’hier ?

Bref, non. Ils écrivent que les baisses comme celles d’hier sont toujours un peu frustrantes, mais ils ne voient aucune preuve qu’il s’agit d’un problème à long terme.

Alors, accrochez-vous à travers la volatilité. Les actions technologiques/de croissance de premier plan sont en hausse.

Nous laisserons le dernier mot à John et Wade :

Nous croyons fermement qu’il faut surfer sur la tendance actuelle jusqu’à ce que quelque chose se produise pour changer d’élan. La saison des bénéfices commence sérieusement la semaine prochaine avec l’annonce de JPMorgan Chase (JPM) le 13 juillet, avant l’ouverture du marché. D’ici là, continuons à surfer sur cette vague haussière dans la technologie.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg