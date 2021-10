La tele perfecta de Xiaomi en oferta: Chromecast, 4K et plus

Como no puede ser de otra forma este es un modelo que cuenta con una pantalla de resolución 4K, y que tiene unas dimensions de 50 poulgadas. Esto, por un lado, te aseguro que vas a tener espacio más que de sobra para visualizar cualquier contenido con una calidad muy interesante. Por otro lado, es posible que pienses que las dimensiones que tiene el televisor serán especialmente grandes y que no cabra en el mueble que tienes en casa, pero nada más lejos de la realidad ya que lo que ocupa este producto es tan solo 124 x 79 x 15 centimètres. Por lo tanto, es poco más grande que un modelo de 43 pulgadas, lo que demuestra que este es un equipo que cuenta con un muy buen diseño.

Además de lo indicado es important mencionar que la Smart TV Xiaomi P1 es compatible con el uso de un amplio rango dinámico de colores, ya que ofrece soporte con estándares como por ejemplo HDR10 ou Dolby Vision. De esta forma, vas a poder sacar siempre el máximo partido a los contenidos callejón de las plataformas en la nube, como por ejemplo Amazon Prime Video. Aparte, y esto creemos que es importante, la frecuencia nativa máxima que vas a poder disfrutar con este modelo es de 60 Hz, lo que cubre prácticamente cualquier necesidad incluso al ejecutar juegos de la consola.

La oferta qu’existe en Amazon

Por suerte en estos momentsos vas a encontrar a su mínimo histórico este televisor en la tienda online antes mencionada, lo que supone que únicamente tienes que pagar 449 euros por tenerla en casa (un 25% menos de lo habituel). Es una excelente oportunidad ya que hablamos de un dispositivo que ofrece una gran cantidad de opciones como por ejemplo la posibilidad of instalar todo tipo de aplicaciones desde the tienda Play Store de Google. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para realizar la compra desde casa y dónde puedes aprovechar las cuentas Prime para no tener que sumar nada por los gastos de envío. Es el siguiente :

Cosas importantes de esta tele Xiaomi

Para empezar una de las cosas llamativas te encontrarás en la Smart TV Xiaomi P1 es que podrás dar uso a prácticamente cualquier assistance de voz existe en la actualidad utilizando para ello el mando a distance Bluetooth incluido -que cuenta con dos micrófonos para y por lo tanto es muy efectivo-. Aparte, es important mencionar que el hardware integrado consta de un processeur de cuatro núcleos et 2 Go de RAM, por lo que utilizar aplicaciones y el propio sistema operativo Android en esta tele es algo que se realiza con una muy buena experiencia de uso ya que la fluidez es excelente.

Incluyendo una conectividad donde no faltan varios puertos HDMI y opciones inalámbricas como por ejemplo WiFi o integrar un reproducteur Chromecast (lo que te permite enviar contenidos directamente desde el teléfono), queremos que la oferta existente ahora mismo en Amazon es de las que debes tener muy en cuenta ya que te permite conseguir a un precio muy bajo un televisor que tiene una calidad realmente buena.