No hace mucho tiempo que la compañía Xiaomi puso en el mercado una gama de televisores que tienen una muy buena calidad debido a que utilizan panel QLED. Pues bien, gracias a la llegada del Black Friday, ahora puedes hacerte con uno de esos modelos a un precio espectacular en la tienda online Amazon.

El dispositivo del que estamos hablando cuenta con una buena cantidad de virtudes en todo lo que tiene que ver con la calidad de imagen. Aparte pero antes mencionado, este equipo tiene una pantalla de 55 poulgadas utiliser la résolution 4K y, además, ofrece compatibilidad con HDR10+ et Dolby Vision (lo que significa que puede utilizar un amplio rango dinámico de colores que tiene como consecuencia el disfrutar de un realismo excelente). Por cierto, su fréquence es lo suficientemente alta para que este televisor también se convierta es una muy buena elección si tienes pensado conectarle la consola.

Otra característica que resulta muy positiva de esta Smart TV es que cuenta con un diseño excelente ya que, por ejemplo, su material de fabricación es métallique lo que le dota de un aspecto de lo más premium. Con unos marcos que son fils prácticamente inappréciables, también es interesante destacar que las dimensiones que tiene el producto del que estamos hablando son lo suficientemente reducidas para encontrarle sitio en cualquier salón. Estas se quedan en solo 123 x 26,2 x 76,7 centimetros. En definitiva, estéticamente este es un modelo que nada tiene que envidiar a cualquiera de los que ofrece su competitionncia.

La oferta por esta tele Xiaomi

En estos momentsos existent un descuento en Amazon para poder comprar esta tele a su precio mínimo de siempre, que no es otro que 599 euros. Esto supone que dejas de pagar 200€ respecto a lo que es habitual… toda una ganga en nuestra opinión que además tiene la virtud de ser parte de Prime lo que significa que no vas a tener que pagar nada por los gastos de envío. Dejamos a continuación el enlacer Que tienes que utilizar para no dejar escapar esta promoción y hacerte con un modelo que es compatible with los asistentes de voz más utilizados in the actualidad, como por ejemplo el propio de Google o Alexa.

Top Sistema operativo

El motivo qu’existe para que digamos esto es que en el interior de esta Xiaomi Q1E encontraras Télévision Android. Esto significa que tendrás acceso a una gran cantidad de aplicaciones para poder personalizar de la mejor forma posible el televisor (y, por suerte, muchas de ellas son completemente gratuitas). Esto también tiene el detalle positivo de incluir una interfaz de usuario muy sencilla de utilizar y que se maneja con gran soltura con el mando a distancia integrado. Aquí, sin duda alguna, Este televisor es de lo mejor que vas a encontrar actualmente en el mercado -algo en lo que ayuda a que ofrece su interior un Matériel bastante puissant-.

Finalmente, no vas a tener queja alguna en lo que tiene que ver con el sonido ya que la potencia de los altavoces integrados es de 30 W Compatibilité ofrece avec Dolby. Y, además, En todo lo referente a la conectividad hay muy buenas noticias ya que ofrece opciones muy interesantes como por ejemplo incluir très port HDMI o tener en su interior un reproducteur Chromecast que permite enviar de forma directa contenidos desde el teléfono o tablet.