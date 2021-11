La télécommande Android TV arrive dans l’application Google Home, avec quelques limitations

Cela ne fait pas longtemps que Google a apporté la fonction télécommande à l’application Google TV. Nous avons entendu dire que la société travaillait à amener la fonctionnalité sur Google Home, et ce jour est enfin arrivé, grâce à la dernière mise à jour de l’application Google Home.

9to5Google a repéré la fonctionnalité, qui arrive dans le cadre de la version 2.46 de Google Home. Il devrait théoriquement rendre plus accessible le contrôle de l’un des meilleurs téléviseurs Android à partir de l’application utilisée pour contrôler d’autres appareils domestiques intelligents.

La télécommande est relativement simple et comprend un grand pavé tactile, un bouton d’accueil et un bouton Google Assistant. Cependant, l’option de passer à un pavé directionnel est visiblement manquante, ce qui est décevant car cela pourrait aider à naviguer dans certains scénarios. De plus, il semble qu’il n’y ait pas de boutons de volume ou de sourdine.

Curieusement, Google ne les intégrerait pas non plus à l’application Google Home, même s’ils sont présents sur la version Google TV de la télécommande.

La télécommande n’est pas aussi mise en évidence dans Google Home et semble n’être accessible qu’à partir du petit bouton « Ouvrir la télécommande » en bas de l’écran lorsque vous accédez à la page de votre appareil.

Cela contraste avec le gros bouton flottant que Google utilise pour la télécommande dans l’application Google TV. Espérons que Google facilitera l’accès à la télécommande dans une future mise à jour. Sinon, vous feriez probablement mieux d’utiliser la télécommande de l’application Google TV pour contrôler votre Android TV/Google TV ou Chromecast avec Google TV.

La nouvelle mise à jour pour Google Home devrait être déployée pour les utilisateurs maintenant (elle ne semble pas encore être en ligne sur nos appareils), vous pourrez donc l’essayer vous-même.

