La télévision est devenue le média préféré pour les publicités politiques lors des élections au Tamil Nadu et au Kerala: TAM AdEx

Lors des élections au Tamil Nadu, à la télévision, à la radio et dans la presse écrite, les partis politiques régionaux DMK et AIADMK sont en tête du classement avec plus de 60% de part d’insertion d’annonces politiques.

La plupart des gens suivant de près la couverture des élections à la télévision, le média est resté une priorité absolue pour les annonceurs politiques lors des élections récemment conclues au Kerala et au Tamil Nadu. La télévision a été le média le plus préféré avec 67% de la part d’insertion publicitaire au cours de l’élection de l’assemblée du Kerala en 2021, suivie de la radio et de la presse écrite avec respectivement 31% et 2% des parts, selon les données publiées par AdEx India, une division de TAM Media. Recherche. Le média a connu une augmentation de 7% des insertions publicitaires en 2021, par rapport à 2016. Alors qu’au Tamil Nadu, la télévision était le média le plus préféré avec 70% de la part d’insertion publicitaire au cours de l’année 2021, suivie de la radio et de la presse écrite avec 28% et 3% d’actions respectivement.

À la télévision, à la radio et dans la presse écrite, le Front démocratique uni (UDF) est en tête du classement avec plus de 38% de part d’insertions publicitaires politiques en 2021, suivi du Left Democratic Fund (LDF) avec 34% de part dans les élections à l’assemblée du Kerala. À noter, la part publicitaire du parti national Bharatiya Janata Party (BJP) a diminué de 20% en 2021 par rapport à 2016. Dans l’ensemble, les cinq principaux partis politiques détenaient près de 100% de part des insertions d’annonces politiques en 2021. Pendant ce temps, aux élections du Tamil Nadu , dans les médias télévisés, radiophoniques et imprimés, les partis politiques régionaux DMK et AIADMK sont en tête du classement avec plus de 60% de part d’insertions publicitaires politiques et les cinq principaux partis politiques détiennent 86% d’insertions d’annonces politiques en 2021.

Sur le support télévisé, l’UDF était en tête avec 39% de part d’insertion d’annonces dans les élections à l’assemblée du Kerala en 2021, alors qu’en 2016, elle était en troisième position avec 15% des parts. Lors des élections à l’assemblée du Kerala, l’UDF et le LDF étaient les deux premiers partis en 2021 sur le média radio. Dans la presse écrite, UDF et NDA étaient les deux principaux annonceurs au cours des deux années d’élections à l’Assemblée du Kerala, 2016 et 2021.

Aux élections du Tamil Nadu, sur le média TV, DMK était en tête avec 35% de part d’insertions publicitaires en 2021, alors qu’en 2016, il était en deuxième position avec 22% d’actions. Fait intéressant, les partis nationaux BJP et le Congrès étaient respectivement à la sixième et à la douzième position en 2021 en ce qui concerne la publicité à la télévision pendant les élections. Lors des élections à l’Assemblée, AIADMK et DMK étaient les deux premiers partis en 2021 sur le média radio. Dans la presse écrite, la part d’insertion d’annonces AIADMK des partis régionaux a augmenté de 15% en 2021 par rapport à 2016.

Moins de publicités politiques ont été faites au cours des trois à quatre dernières semaines tant au Kerala que lors des élections dans l’État du Tamil Nadu.

Lire aussi: Le secteur des biens de consommation durables a enregistré une hausse de 6% des volumes publicitaires à la télévision de janvier à mars 2021: TAM AdEx

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.