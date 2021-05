La télévision libérale vante la “ guerre civile ” du GOP contre les débâcles politiques de Biden ⋆ .

Alors que le président Biden et son administration débauchée laissent leurs empreintes digitales sur de plus en plus d’échecs politiques affectant des millions d’Américains, la tactique des médias libéraux semble être de couvrir à peine ou d’ignorer carrément ces débâcles démocrates. Au lieu de cela, les journaux télévisés du soir sont plus enthousiasmés par les drames politiques, tels que l’éviction récente de la représentante Liz Cheney de son poste à la direction du GOP de la Maison.

Une étude du Media Research Center sur la couverture des nouvelles du soir au cours des deux premières semaines de mai (du 1er au 14 mai) a révélé que ABC, CBS et NBC avaient passé au total 32 minutes et 53 secondes sur l’intrigue politique entourant le retrait de Cheney, exaltée par le CBS Evening News. comme «la guerre civile du Parti républicain». C’est beaucoup plus de temps d’antenne que ces bulletins de nouvelles consacrés à une myriade de difficultés croissantes – de la croissance lente de l’emploi à la hausse de l’inflation – auxquelles sont confrontés les Américains ordinaires en raison de l’incompétence politique de l’administration Biden:

■ Inflation pire depuis 2008: Le rapport du ministère du Travail du 12 mai a montré que les prix à la consommation ont augmenté à un taux annuel de 4,2%, le pire rapport d’inflation depuis septembre 2008. L’inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) a en fait augmenté à son taux mensuel le plus élevé depuis avril 1982. Mais ABC’s World News Tonight n’a pas pu épargner une seule seconde de précieux temps d’antenne pour cet important avertissement économique.

Le CBS Evening News n’a consacré que 11 secondes au rapport le 12 mai, sans jamais suggérer qu’une des causes était l’administration Biden et les démocrates du Congrès qui jetaient d’énormes sommes d’argent gratuit aux Américains. Mais sur NBC, qui a passé un total de 92 secondes sur le rapport, la correspondante Stephanie Ruhle a au moins brièvement reconnu que l’une des raisons de la flambée des prix était que “beaucoup ont également de l’argent supplémentaire grâce aux chèques de relance.”

Un rappel: il y a seulement quelques semaines, ces mêmes bulletins d’information grandes pom-pom girls pour l’énorme facture de dépenses COVID de 1,9 billion de dollars de Biden, y compris ces chèques de relance.

■ Les contrôles gouvernementaux nuisent à la croissance de l’emploi: Le rapport officiel sur l’emploi du 7 mai a vu de manière inattendue le taux de chômage augmenter, à 6,1%, le gouvernement confirmant la création de seulement 266000 nouveaux emplois, un énorme miss des 1 000 000 nouveaux emplois attendus par les analystes. Puis, le 11 mai, le Département du travail a signalé que les entreprises avaient un record de 8,1 millions d’offres d’emploi à combler, suggérant que le manque de création d’emplois n’était pas une simple question d’offre et de demande.

Les faibles chiffres des emplois ont fait l’objet d’une couverture médiatique importante en soirée – 12 minutes et sept secondes – mais le rôle de Biden prestations de chômage de très grande taille joué dans la suppression de la croissance de l’emploi a été enterré. ABC’s World News Tonight a offert à peine 45 secondes comment «les républicains soutiennent» que l’argent gratuit retardait la réintégration de nombreux Américains sur le marché du travail, tandis que le CBS Evening News a donné 94 secondes à la façon dont les «républicains prétendent» que les paiements supplémentaires sont un problème.

Pour sa part, le NBC Nightly News a passé 77 secondes sur le rôle des avantages améliorés de Biden et a été le seul journal télévisé à montrer qu’un bénéficiaire de l’aide a avoué que les paiements supplémentaires étaient une raison pour laquelle elle refusait d’accepter des postes mal rémunérés: «Le chômage est aussi un peu plus que le salaire. Je vais juste être honnête avec ça. Il couvre toutes mes factures.

■ Dette et déficits à des niveaux records: Grâce à l’énorme projet de loi de dépenses imposé par les démocrates lors d’un vote en ligne de parti, Les dépenses fédérales américaines ont atteint un record de 4 074 970 000 000 $ au cours des sept premiers mois de l’exercice 2021, selon le Relevé mensuel du Trésor publié début mai, avec un déficit correspondant de près de 2 billions de dollars. La dette totale accumulée du gouvernement fédéral s’élevait à plus de 28 billions de dollars à la fin d’avril, dont 22 billions de dollars étaient détenus par le public.

Pour la perspective, la taille du toute l’économie américaine (Produit intérieur brut) était également de 22 billions de dollars au premier trimestre de 2021, ce qui fait de notre ratio dette / PIB actuel le pire depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, aucun des trois bulletins d’information du soir n’a pris la peine de rendre compte de ces nouveaux chiffres lorsqu’ils ont été publiés. Et, malgré la frénésie de dépenses sans précédent des démocrates, un étude antérieure du MRC sur les 80 premiers jours de l’administration Biden, seuls 29 secondes de temps d’antenne pour les nouvelles du soir mentionnaient l’explosion du déficit fédéral ou de la dette nationale.

■ Le nombre de frontières d’avril est le pire jamais enregistré: Ni le World News Tonight d’ABC ni le CBS Evening News n’ont pris la peine de parler aux téléspectateurs d’un nouveau rapport de la douane et de la protection des frontières qui montrait que les rencontres à la frontière américano-mexicaine étaient pires que jamais en avril – 178622, dépassant le sommet de 20 (révisé) 173 348 en mars. Ceci en dépit du fait que le président Biden a fait valoir à la fin avril que “Nous avons maintenant le contrôle” de l’énorme flambée qui a submergé les efforts de sécurité aux frontières des États-Unis.

Seul Nightly News de NBC a montré un minimum d’intérêt, notant brièvement le 5 mai qu’en mars «le nombre de migrants arrêtés à la frontière est passé à plus de 172 000, un sommet en 20 ans». Le 11 mai, quelques heures avant la publication des chiffres d’avril, le correspondant Gabe Gutierrez s’est plaint: «Malgré des demandes répétées, les douanes et la protection des frontières n’ont pas encore publié les chiffres d’appréhension mis à jour pour avril.» Pourtant, malgré ces «demandes répétées», dans les bulletins d’information ultérieurs, NBC n’a jamais pris la peine de rendre compte des nouveaux chiffres après leur publication.