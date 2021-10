La télévision par câble est-elle en train de mourir ? La coupure du cordon signifiera-t-elle vraiment la mort du câble ?

Ryan Haines / Autorité Android

La télévision par câble est-elle en train de mourir ? Cela ressemble à une question assez simple. Vous n’avez pas besoin d’un diplôme en médias pour reconnaître que le paysage télévisuel a radicalement changé depuis plus d’une décennie. La télévision par câble et diffusée existe aux côtés d’alternatives au câble comme Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, etc. Dans de nombreux cas, les gens ont carrément coupé le cordon, choisissant de répondre à tous leurs besoins en matière de télévision en ligne.

Mais qu’est-ce que cela signifie réellement de couper le câble et de passer à un écosystème de streaming uniquement ? Le streaming nous donne-t-il simplement la même chose que le câble, ou perdons-nous quelque chose dans le processus ?

Lisez la suite pour savoir comment et pourquoi nous sommes passés au streaming, ce que cela signifie pour la façon dont nous consommons les médias et si le câble et le streaming peuvent coexister en harmonie.

Voir également: Les meilleurs services de streaming disponibles

Si le câble traditionnel meurt, quels sont les enjeux potentiels ?

Beaucoup est en jeu dans la révolution de la coupe du cordon.

D’une part, la télévision est une grosse affaire. Comme le note la Motion Picture Association of America, l’industrie du cinéma et de la télévision emploie 2,5 millions de personnes par an, versant plus de 188 milliards de dollars de salaires. C’est une empreinte économique énorme. This Is Us de NBC a contribué pour plus de 61 millions de dollars à l’économie californienne, par exemple.

L’industrie du cinéma et de la télévision emploie 2,5 millions de personnes par an et verse plus de 188 milliards de dollars de salaires.

À mesure que les règles du jeu changent, toute une industrie doit revoir son mode de fonctionnement, ce qui peut avoir des retombées majeures. Tout récemment, l’Alliance internationale des employés de la scène théâtrale, l’organisation syndicale représentant les travailleurs « en dessous de la ligne » dans le cinéma et la télévision, a évité de justesse une grève. Le streaming devenant une partie importante de leur travail, les règles relatives à la participation aux bénéfices doivent tenir compte du manque de normes clairement définies pour une industrie de plus en plus soutenue par les revenus d’abonnement.

Vérifier: Les meilleurs originaux en streaming

À quoi cela ressemble-t-il pour les consommateurs qui recherchent simplement quelque chose à regarder à la fin de leur journée de travail ?

Selon un sondage CBS News, 63% des Américains regardaient la télévision via un abonnement au câble en 2016. Depuis lors, ce nombre est tombé à moins de la moitié de la population en 2021, à 45%. Au cours de la même période, le streaming est passé de 20 % à 37 %, et les antennes numériques (toujours à la traîne) ont augmenté de 10 % à 12 %.

Un sondage Pew Research a les chiffres actuels un peu plus élevés, avec 56% des adultes américains conservant toujours leurs abonnements au câble, contre 76% en 2015. Pew note également que les chiffres les plus bas se trouvent dans la tranche d’âge 18-29, où l’utilisation du câble a chuté le plus fortement et se situe à 34 %. Il n’y a aucune garantie que la tendance se maintiendra, mais cela vaut certainement la peine de considérer que les générations plus âgées sont les principaux réfractaires à la coupe du cordon.

L’essor du streaming

Pendant longtemps, le streaming était effectivement synonyme de Netflix. Le streamer mondial a commencé comme un service de location de DVD par correspondance en 1997. En 2007, la société a lancé un site de streaming à la demande, et le reste appartient à l’histoire. Au fur et à mesure que la bande passante et les vitesses Internet s’amélioraient de manière astronomique et que Netflix élargissait sa bibliothèque de streaming, il est devenu un perturbateur majeur de l’industrie, offrant finalement ses propres « Netflix Originals » aux côtés de films et de télévision sous licence.

Voir également: Tout ce que vous devez savoir sur Netflix

Au fil des ans, de plus en plus d’entreprises se sont lancées dans le ring. Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV Plus, HBO Max, Peacock et Paramount Plus font partie des plus gros streamers, toujours à la traîne de Netflix mais qui grossissent de jour en jour. Des services de niche plus petits comme Shudder, Criterion Channel, Mubi, Crunchyroll, VRV et bien d’autres complètent le marché.

Bien que la diffusion et la télévision par câble aient certainement une longueur d’avance en termes d’héritage et d’infrastructure, elles ont eu du mal à rivaliser. La technologie d’enregistrement à domicile et les services numériques ont permis au câble d’offrir un niveau de contrôle comparable aux consommateurs, qui veulent choisir quand regarder ce qu’ils veulent. Mais les câblodistributeurs font une hémorragie d’abonnés alors que les streamers continuent de croître régulièrement.

Lorsque nous demandons : « La télévision par câble est-elle en train de mourir ? » nous demandons effectivement : « Les services de streaming sont-ils gagnants ? »

Câble vs streaming : comment se comparent-ils ?

Alors, pourquoi la télévision par câble est-elle en train de mourir (si c’est le cas) ? Quel problème le streaming a-t-il résolu ? Et où est-il encore en retard ? Après tout, si le streaming était clairement le gagnant, améliorant tout ce que le câble a fait, alors pourquoi n’aurions-nous pas complètement supprimé le câble maintenant ?

En ce qui concerne le streaming par rapport au câble, il est important de se rappeler qu’il s’agit de services différents avec des avantages différents. Au moins pour l’instant.

Télévision linéaire : visualisation d’événements

La télévision par câble (comme d’autres plates-formes de télévision linéaires comme la diffusion) est toujours dans le jeu – c’est aussi l’un des rares moyens de regarder le match. Les 10 programmes les plus populaires dans les rapports d’audience hebdomadaires de Nielsen ont tendance à être dominés par les événements sportifs en direct. Là où le streaming voit généralement la programmation de fiction en tête du peloton, les premières places sur le câble et la diffusion vont à Sunday Night Football et autres.

C’est là que les gens sont susceptibles de regarder des émissions de récompenses comme les Grammys et les Oscars, ou des événements comme la télé-réalité hebdomadaire. Sinon, les informations locales ont également tendance à être un phénomène télévisé. Certains gros frappeurs incluent des titres de franchise télévisée comme Law & Order, NCIS et d’autres, mais ils sont généralement l’exception.

Streaming : choix du consommateur

Là où le streaming brille vraiment, c’est en vous donnant le contrôle de votre expérience de visionnage. Netflix a été le pionnier du modèle binging, avec des saisons entières de télévision supprimées à la fois pour que vous puissiez regarder à votre guise. Il vous permet également un accès facile à partir de différents appareils.

D’autres streamers ont expérimenté différents déploiements, recréant parfois simplement le modèle hebdomadaire linéaire, ou abandonnant quelques épisodes à la fois au lancement avant un déploiement hebdomadaire. Cette stratégie a relativement bien réussi chez Apple TV Plus, et de plus en plus ailleurs, comme avec I Know What You Did Last Summer d’Amazon Prime Video. Là encore, des services comme Pluto TV offrent des « chaînes », vous pouvez donc toujours vous connecter et regarder ce qui est actuellement diffusé, ou surfer sur les chaînes comme au bon vieux temps.

Lire: Comment Apple TV Plus est devenu un poids lourd en streaming

Modèle hybride : peut-il durer ?

Bien sûr, il y a aussi des entreprises qui jouent dans les deux arènes. De nombreuses chaînes traditionnelles proposent leur contenu sur des services de streaming affiliés. Cela inclut parfois des émissions originales disponibles uniquement en ligne.

FX, propriété de Disney, possède désormais une marque complète «FX on Hulu», où les nouveaux originaux FX ne sont disponibles que sur Hulu, également détenue par Disney. National Geographic, propriété de Disney, fait quelque chose de similaire avec du contenu produit uniquement pour Disney Plus. En dehors de l’écosystème Disney, WarnerMedia produit des émissions HBO pour le réseau câblé premium. Mais ces émissions sont également diffusées sur HBO Max, aux côtés de la programmation originale de HBO Max qui n’apparaît jamais sur la chaîne linéaire.

La télévision par câble est-elle en train de mourir ou peut-elle faire son retour ?

Que faudrait-il pour que le câble reste dans le jeu, ou les alternatives au câble comme le streaming et le streaming en direct l’emporteront-elles ?

Jusqu’à présent, il semble que le câble ait déjà perdu dans certains domaines clés, à savoir la programmation scriptée. D’accord, il n’a pas perdu, mais les cotes baissent régulièrement à mesure que les streamers arrivent.

Là où il brille, c’est dans la programmation en direct. Le streaming rattrape là aussi, bien sûr. ESPN Plus a été une excroissance réussie de la chaîne linéaire ESPN de Disney.

La télévision par câble domine encore dans quelques domaines.

Les services autonomes comme FuboTV fonctionnent désormais même comme un forfait de câble, vous donnant accès à vos chaînes préférées via le streaming, avec un stockage basé sur le cloud pour revenir en arrière et regarder ce que vous manquez. FuboTV se présente comme un service de streaming sportif, mais vous avez également accès à des chaînes entières comme AMC, HGTV, Bravo, etc. Bien sûr, sans ces chaînes câblées, FuboTV devrait rechercher son contenu d’une autre manière. Cela signifie que FuboTV et des services comme celui-ci ne peuvent pas vraiment exister sans câble, ou au moins sans chaînes câblées.

Vérifier: Apple TV Plus contre Netflix

Alors, comment le câble peut-il conserver cette position de pouvoir ? Comment peut-il se maintenir à flot et se différencier de ce que le streaming seul peut offrir ? Si les ligues sportives continuent de s’associer avec des réseaux et des chaînes câblées, cela facilitera les choses. Le câble doit probablement se faciliter la diffusion en continu, nous pourrions donc simplement voir davantage de chaînes migrer vers de nouvelles plates-formes. Amazon Prime Video et Apple TV proposent déjà des chaînes traditionnelles, moyennant un supplément de prix. Et FuboTV est effectivement un câblo-opérateur basé sur le Web.

Avec de plus en plus d’entreprises lançant leurs propres services de streaming, les réseaux câblés peuvent simplement sauter dans ce train et adopter le changement, sans toutefois s’abandonner pleinement au modèle Netflix. Cela signifierait que la programmation en direct que vous obtenez sur le câble pourrait trouver un foyer confortable en streaming sans bouleverser les arrangements familiers comme Sunday Night Football diffusé sur une chaîne traditionnelle.

Si nous assistons à la mort du câble, qu’arrive-t-il ensuite ?

Edgar Cervantes / Autorité Android

« Pourquoi devrais-je payer pour un tas de chaînes que je ne regarde pas ? » est le refrain commun du coupe-cordon. Et c’est une question raisonnable. Je ne regarde pas les sports ou les journaux télévisés. Mes chaînes de cinéma et mes documentaires nature subventionnent-ils le sport ? Mon habitude FX et AMC aide-t-elle les actualités locales à rester à flot ?

Et bien non. Pas vraiment. Ou plutôt oui, mais de la même manière que tous se subventionnent. Ils font tous partie d’un grand écosystème. Si tout le monde obtient un plus gros forfait, alors tous ces forfaits deviennent un peu moins chers. Cela ne veut pas dire qu’ils sont bon marché, bien sûr. Une partie de l’attrait du passage à Netflix, pour beaucoup d’entre nous, était le prix moins cher. Je peux abandonner mon abonnement au câble et regarder des trucs à la demande pour moins de 10 $ ? Enregistre-moi.

Maintenant, c’est plus de 10 $, et vos trucs préférés peuvent être sur un autre site de streaming. Ajoutez donc cela à votre résultat mensuel. Payer pour des chaînes individuelles une à la fois semble bien, mais cela s’additionne. Les offres groupées d’antan aident à atténuer les coûts, en soutenant certains contenus de niche tout en vous donnant accès à une tonne de contenu. Et avec la main-d’œuvre d’Hollywood exigeant un meilleur traitement de base, ces prix pourraient augmenter encore plus.

Beaucoup d’entre nous ne veulent pas l’admettre, mais les packs de contenu ont beaucoup de sens.

L’ironie de tout cela est que les streamers commencent maintenant à s’adapter et à recréer l’ancien modèle. Disney, qui possède Disney Plus, Hulu et ESPN Plus, vous permet de regrouper les trois services à un tarif réduit, et c’est une option extrêmement populaire. Mais c’est effectivement un faisceau de câbles.

Tout cela soulève la question suivante : la télévision par câble est-elle en train de mourir ou est-elle simplement en ligne ?

C’est plus compliqué que ça, bien sûr. Mais la mort du câble tel que nous le connaissons semble désormais inévitable. Ce que nous voyons n’est pas seulement son remplacement cependant. Au lieu de cela, nous pouvons obtenir le meilleur des deux mondes, combinés dans le domaine du streaming. Les « chaînes » de streaming sont déjà là.

Il y aura encore beaucoup de conflits dans l’industrie et de douleurs croissantes pour ralentir le processus et le rendre désordonné pendant au moins quelques années à venir. Mais nous nous dirigeons vers une industrie de la télévision qui n’est peut-être pas si différente de ce que nous connaissons.