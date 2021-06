La télévision par câble est en train de mourir, et l’industrie n’a qu’à se blâmer – .

Autrefois, les gens abandonnaient leurs forfaits de télévision par câble en coupant le cordon afin de pouvoir économiser de l’argent en optant pour le streaming. C’était le prix d’un arrangement coûteux de télévision par câble par rapport à quelque chose comme le bas prix mensuel de Netflix (qui a augmenté régulièrement ces dernières années).

Puis, lentement mais sûrement, beaucoup d’entre nous ont commencé à s’abonner à des services comme Disney +, Hulu, Apple TV +, Peacock et d’autres, de sorte que dans de nombreux cas, il est devenu plus coûteux d’abandonner le câble au profit du sans fil et d’obtenir votre correctif de divertissement à partir des options de streaming TV.

En fait, les chercheurs de Versus Reviews ont découvert que dans plus de la moitié des États-Unis – dans 37 États, pour être exact – les gens dépensent plus en moyenne pour le streaming que ce qu’ils dépensent (ou, dans de nombreux cas, dépensent) pour le câble. Ce n’est généralement pas beaucoup, le streaming ne coûtant que quelques dollars par mois plus cher que le câble dans de nombreux cas, mais voici le point: à quel point une industrie est-elle devenue terrible, lorsque les gens veulent payer plus à l’avenir pour se débarrasser de ça ?

En effet, les chiffres du premier trimestre 2021 montrent que l’industrie de la télévision par câble a continué de saigner les clients à un rythme effarant, avec Comcast et AT&T en tête. Le Leichtman Research Group estime que le nombre de coupe-câbles au premier trimestre était proche de 2 millions. Aussi remarquable : selon eMarketer, le nombre de foyers américains qui sont toujours abonnés à la télévision par câble est inférieur à 75 % de ce qu’il était en 2013, une année record pour l’industrie.

Il y a tellement de raisons à cela, mais à un niveau élevé, il est difficile de ne pas être à peu près certain que l’industrie s’est fait cela. Des clients nickel et sombres, des gens qui se retrouvent dans des contrats impénétrables avec des clauses de piège qu’il faut un avocat pour comprendre, et un service client épouvantable ne sont que quelques-unes des pratiques qui ont conduit et continuent de conduire les clients directement dans les bras des alternatives de streaming.

Le post-scriptum à cette nouvelle, bien sûr, est que les pires contrevenants de cette industrie vont toujours être payés, d’une manière ou d’une autre. Comme indiqué dans un nouveau commentaire de The Motley Fool, les Américains ne coupent pas le cordon et ne renoncent pas à la télévision pour de bon – plutôt, un nombre croissant d’entre nous en profite simplement d’une manière différente maintenant. C’est-à-dire qu’au cours du même premier trimestre, au cours duquel près de 2 millions d’Américains ont mis fin à leur relation avec la télévision par câble, 46,4 millions de nouveaux abonnements au streaming ont été achetés. Il y a quelques années, par exemple, je payais Dish pour la télévision que j’apprécie, et maintenant je paye AT&T ainsi que Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video et bien d’autres.

Ceux qui sont au sommet, en d’autres termes, continuent d’être payés. Cela me rappelle une phrase de The Wire, quand D’Angelo Barksdale enseignait aux gars comment jouer aux échecs. Ils lui ont posé une question très logique : comment devient-on le roi dans ce jeu ? Ce n’est pas comme ça, leur dit-il. Tout reste quoi qu’il en soit.

« Le roi reste le roi. »

