la température augmentera de 6°C ce siècle

09/07/2021 à 09:28 CEST

Plus de chaleur, moins de précipitations. Le changement climatique menace les Pyrénées. Une enquête menée par le Groupe de climatologie du Département de géographie de l’Université de Barcelone a conclu que lLa température augmentera de 6 °C à la fin de ce siècle dans la chaîne de montagnes qui sépare l’Espagne et la France.

Seul un changement radical qui permettrait d’arrêter le réchauffement climatique, avec une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, pourrait arrêter la catastrophe.

Car si les émissions ne sont pas réduites comme le prétendent les scientifiques, les périodes sans pluie en été à la fin du siècle dureraient en moyenne cinq jours de plus et s’accompagneraient d’un élévation de la température dans les Pyrénées de six degrés Celsius au-dessus des valeurs actuelles.

Les résultats de l’étude, publiés dans la revue « Natural Hazards and Earth System Sciences & rdquor ;, révèlent que dans un scénario intermédiaire, dans lequel il était possible de limiter les émissions de gaz à effet de serre qui accélèrent le changement climatique dans un court laps de temps, aucune il y aurait une augmentation des périodes de sécheresse à long terme, mais il y aurait une augmentation de la température pendant ces phases.

“Les impacts dans les zones vulnérables, telles que les chaînes de montagnes, peuvent augmenter dans un futur scénario de conditions météorologiques défavorables & rdquor;, recueille le résumé de la recherche.

Risque d’incendie de forêt

“Dans ce sens, la concomitance de périodes prolongées de sécheresse et de températures extrêmement chaudes peut induire des risques environnementaux tels que les incendies de forêt, les pertes de rendement des cultures ou d’autres problèmes, dont les conséquences pourraient être bien plus graves que si ces événements se produisaient séparément dans le temps & rdquor;, ajoutent les auteurs.

La recherche a analysé à quel point les périodes sèches et chaudes pourraient être à l’avenir, ainsi que la variation de température dans la région des Pyrénées selon différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre.

C’est la première fois que le risque posé par la survenue simultanée d’événements extrêmement secs et chauds dans les Pyrénées, zone très fragile en raison de son altitude et de sa latitude de transition entre climats tempérés et subtropicaux, est analysé.

“En outre, 59% de sa surface est couverte de forêts, qui deviendront sensibles aux incendies de forêt sévères si les conditions météorologiques sont défavorables pour les prochaines années & rdquor;, conclut le rapport.

En conclusion générale, l’étude révèle une augmentation potentielle des risques environnementaux dans les Pyrénées (incendies, perte de rendement des cultures, effets sur la biodiversité, les ressources en eau, etc.) conditions et températures extrêmes.

Les régions des Pyrénées de haute altitude et situées plus au nord pourraient être davantage affectées par l’augmentation de la température, “quelle que soit la saison (printemps ou été) pendant le scénario de fortes émissions”, ajoutent les auteurs.

Effets négatifs sur la biodiversité

Les résultats de la non-réduction des émissions signifieraient « une augmentation potentielle des risques environnementaux, tels que les incendies de forêt, de graves pertes de rendements agricoles, des effets négatifs sur la biodiversité ou sur les ressources en eau, entre autres & rdquor ;.

La recherche a analysé, d’une part, si la durée des jours consécutifs sans précipitations a augmenté ou augmentera à l’avenir. Et d’autre part, si lors de ces périodes sèches de longue durée, les températures maximales seront plus élevées qu’actuellement.

L’étude a analysé les données climatiques des Pyrénées de 1981 à 2015. Les informations ont été obtenues grâce aux travaux de l’Observatoire pyrénéen du changement climatique, qui ont permis de récupérer un grand nombre de séries climatiques.

« Ces données indiquent que, jusqu’à aujourd’hui, le risque associé à la survenue simultanée de périodes sèches de longue durée et températures extrêmement élevées elle a été augmentée par l’augmentation de l’une de ces composantes : la température, quelque chose qui s’est produit de manière similaire au printemps et en été, et dans l’ensemble des Pyrénées en général », a souligné le climatologue Marc Lemus-Cánovas.

Selon les chercheurs, ces résultats soulignent l’importance d’arrêter la tendance à la hausse des émissions de gaz à effet de serre afin de freiner la hausse des températures dans les Pyrénées.

La sécheresse et la chaleur peuvent conduire à un scénario catastrophique

« Nous avons vu qu’un scénario intermédiaire (d’émissions) n’est pas idéal, car l’augmentation thermique est très notable. Mais une augmentation drastique de la durée des périodes sèches et en même temps des des températures extrêmes pourraient conduire à un scénario catastrophique, en raison des graves implications que cela aurait dans une zone très fragile, où 59% de la surface est couverte de forêts & rdquor;, ajoute-t-il.

Lemus-Cánovas souligne que cette étude devrait fournir « plus d’arguments pour fournir des ressources publiques aux acteurs qui se consacrent à la gestion forestière et écologique dans les Pyrénéess, afin de l’adapter pour l’avenir dans la mesure du possible & rdquor ;.

Ils soulignent également la nécessité d’étudier si d’autres risques naturels sont observés pendant ces intervalles extrêmement chauds au cours de ces longues périodes sèches, afin de préparer cette zone à d’éventuels grands incendies de forêt.

L’étude s’intitule « Évaluation des modifications internes de la structure future des événements composés chauds-secs : le cas des Pyrénées & rdquor ;. Les auteurs susmentionnés Marc Lemus-Canovas et Joan Albert López-Bustins

Rapport sur https://nhess.copernicus.org/articles/21/1721/2021/

