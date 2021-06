la température du Gujarat augmentera jusqu’à 5 degrés d’ici 2100 ; Fonds d’État pour atténuer le changement climatique

Le plan d’action avertit la côte du Gujarat de l’élévation du niveau de la mer et la délimite comme faisant partie de la « catégorie à risque élevé à très élevé ».

Le Gujarat a connu la plus forte augmentation jamais enregistrée de la température moyenne en raison des émissions anthropiques qui peuvent encore aller jusqu’à 5 degrés Celsius d’ici la fin du 21e siècle. Selon le plan d’action de l’État du Gujarat sur le changement climatique, dévoilé par l’État CM Vijay Rupani entre 1986-2019, l’augmentation moyenne de la température au cours des 33 dernières années entre 1986 et 2019 est de 2,9 degrés Celsius. Les émissions anthropiques font référence aux émissions associées aux activités humaines telles que la déforestation, l’utilisation de combustibles fossiles, les changements d’affectation des terres.

Le rapport publié par le département du changement climatique du Gujarat indique en outre que les précipitations, c’est-à-dire les précipitations et la température, augmenteront également au Gujarat, les premières de 15 à 20 % et les secondes de 1,5 à 5 degrés Celsius d’ici la fin du 21e siècle. Des équipes de l’Institut indien de gestion-Ahmedabad (IIMA) et de l’Institut indien de technologie-Gandhinagar (IIT-Gn) ont également travaillé sur le projet climatique, a rapporté l’Indian Express.

Le rapport qui utilise les données du Département météorologique indien (IMD) entre 1971 et 2000 comme période de référence avertit également que la fréquence des journées et des nuits chaudes et des vagues de chaleur augmentera considérablement. Les prévisions climatiques futures sont regroupées en trois catégories, à court terme (2011-2040), à moyen terme (2041 à 20270) et à long terme (2071-2100).

L’étude climatique de la SAPCC établit en outre que la température moyenne a augmenté dans la plage de 0,2 à 2,9 degrés Celsius entre 1986 et 2019 et entre 01,2 et 0,7 degrés Celsius entre 1951 et 1985.

Par conséquent, en les prenant les années précédentes comme point de référence, le SAPCC a prédit que la température annuelle moyenne au Gujarat peut augmenter jusqu’à 1,1 degré Celsius à court terme si les situations sont optimistes et les plus élevées jusqu’à 1,3 degré Celsius dans les pires scénarios environnementaux. De même, à long terme, il peut monter jusqu’à 4,9 degrés Celsius dans un scénario pessimiste ou au moins 1,2 à 1,5 degrés avec des situations propices.

Facteurs affectant l’élévation de température moyenne

Considérant les émissions anthropiques comme la raison concomitante de l’augmentation de la température moyenne, Bimal Mishra, professeur agrégé à l’IIT-Gn, a déclaré que l’atténuation du climat est la solution clé pour contrôler l’augmentation de la température. Il a ajouté que, bien qu’au niveau local, les plans d’eau et le boisement puissent atténuer les effets en milieu urbain, mais le climat à lui seul ne peut pas être contrôlé par des facteurs locaux.

Il a mentionné que l’augmentation de la température maximale est inclinée vers les districts nord et nord-est de Bangalore comme Anand, Kheda, Gandhinagar, Sabarkantha, Dahod, Aravalli, Banaskantha, Mehsana, Gandhinagar. Des districts comme Surendranagar, Ahmedabad et certaines parties de Kutch peuvent également voir leur température moyenne augmenter jusqu’à 4,4 degrés Celsius.

Selon Bimal Mishra, le Gujarat devrait prendre des leçons de l’ouest (des villes comme Boston, Brooklyn) pour s’adapter aux vagues de chaleur, car même avec la construction de capacités de canaux dans l’État, il dit qu’il a peu fait pour l’adaptation aux vagues de chaleur. Les districts de Porbandar, Junagadh, Devbhoomi Dwarka, Gir Somnath, Kutch sont confrontés au plus grand nombre de vagues de chaleur.

Mishra a en outre suggéré une énergie propre, une solution aux vagues de chaleur par les sociétés municipales et un avertissement préalable aux gens comme solution à long terme pour lutter contre les vagues de chaleur et réduire la mortalité qui en résulte dans l’État.

Le plan d’action avertit la côte du Gujarat de l’élévation du niveau de la mer et la délimite comme faisant partie de la « catégorie à risque élevé à très élevé ». Les parties nord-ouest du golfe de Khambhat, les parties ouest de Kutch, les parties les plus septentrionales de Kutch appartiennent à la catégorie à haut risque.

Risques environnementaux majeurs prévus

Les principaux risques concernent la hausse des températures, les précipitations et l’élévation du niveau de la mer., suggèrent le département du changement climatique du Gujarat. Ces changements environnementaux peuvent à leur tour affecter l’agriculture, les infrastructures, les secteurs économiques et la croissance démographique. Les précipitations prévues plus élevées et les extrêmes peuvent affecter la productivité, a déclaré un responsable. . Le Gujarat compte 50 pour cent de la population employée, l’agriculture contribuant à 9,5 pour cent du PIB de l’État. 54 pour cent des terres domaniales dépendent de la pluie tandis que 60 pour cent sont sujettes à la sécheresse. Le rendement des cultures montre déjà une tendance à la baisse, selon une étude d’évaluation d’impact. De plus, la détérioration des prairies peut affecter la productivité du secteur de l’élevage et de l’élevage.

Les stratégies d’adaptation incorporées par le secteur agricole sont un ensemble de cultures avec des cycles courts, une variation dans les schémas de culture, la rotation des cultures, la modification du temps de plantation et de récolte, les techniques d’irrigation modernes et les techniques de gestion des cultures.

Financement des initiatives d’atténuation des changements climatiques

Le plan d’action propose des stratégies de financement du changement climatique avec un fonds spécial uniquement à cet effet. Le premier du genre s’occupera de la mise en œuvre effective du plan d’action de l’État, canalisera les investissements des agences donatrices et des pays développés pour mettre en œuvre des projets d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

Le gouvernement mettra en place une agence pour se concentrer sur le financement vert/climat des locaux de GIFT City à Gandhinagar. Le Conseil exécutif du ministre en chef sur le changement climatique sera établi. Le département du changement climatique sera l’organe central de coordination des activités du conseil nouvellement formé avec des membres des secteurs privé et public, des instituts de recherche et des universités visant à atténuer le changement climatique.

