La température minimale de Delhi augmente légèrement en raison du trèfle des nuages ; baisse de la qualité de l’air

Une couverture nuageuse au-dessus de Delhi a entraîné une légère augmentation de la température minimale qui s’est établie à 11,5 degrés Celsius, deux crans au-dessus de la normale, mercredi matin, ont indiqué des responsables. Ils ont déclaré qu’une perturbation occidentale affectant le nord-ouest de l’Inde entraînerait une période de jours partiellement nuageux et une bruine jeudi dans la capitale nationale.

La température maximale devrait s’établir autour de 25 degrés Celsius. Cependant, la vitesse lente du vent due à la perturbation de l’ouest permettra l’accumulation de polluants et augmentera ainsi les niveaux de pollution de l’air, ont déclaré les responsables.

À 9 heures du matin, l’indice de qualité de l’air (IQA) de la ville indiquait 357. L’IQA moyen sur 24 heures s’élevait à 328 mardi. Les voisins Faridabad (342), Ghaziabad (361), Greater Noida (310), Gurgaon (359) et Noida (336) ont également enregistré une baisse de la qualité de l’air avec la diminution de la vitesse du vent. Un IQA entre zéro et 50 est considéré comme « bon », 51 et 100 « satisfaisant », 101 et 200 « modéré », 201 et 300 « médiocre », 301 et 400 « très mauvais » et 401 et 500 « sévère ».

Selon le moniteur de la qualité de l’air du ministère des Sciences de la Terre SAFAR, une vitesse du vent favorable est à nouveau attendue à partir du 3 décembre. dans la ville jusqu’au 7 décembre. Les camions au GNC et électriques seront autorisés à entrer à Delhi.

L’interdiction des activités de construction et de démolition dans la capitale nationale se poursuivra jusqu’à nouvel ordre en raison des niveaux élevés de pollution atmosphérique. Les cours physiques dans les écoles, les collèges et autres établissements d’enseignement ont repris et les bureaux du gouvernement ont rouvert à partir de lundi.

