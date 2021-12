La température minimale de Delhi s’établit à 7 degrés Celsius

La ville devrait voir principalement un ciel dégagé et la température maximale pourrait atteindre 23 degrés Celsius, a déclaré le département météorologique.

Les habitants de Delhi se sont réveillés samedi par une froide matinée, la température minimale s’établissant à 7 degrés Celsius, un cran en dessous de la normale, selon le Département météorologique indien (IMD).

L’indice de qualité de l’air a été enregistré dans la catégorie «grave» samedi matin avec l’IQA de 412 à 9 heures, selon les données du Central Pollution Control Board (CPCB).

Un IQA entre zéro et 50 est considéré comme « bon », 51 et 100 « satisfaisant », 101 et 200 « modéré », 201 et 300 « médiocre », 301 et 400 « très mauvais », et 401 et 500 « sévère ».

La ville devrait voir principalement un ciel dégagé et la température maximale pourrait atteindre 23 degrés Celsius, a déclaré le département météorologique.

L’humidité relative était de 95 % à 8 h 30.

Vendredi, l’indice de qualité de l’air moyen sur 24 heures de la ville indiquait 415 à 16 heures. Il était de 423 jeudi, 407 mercredi et 402 mardi.

