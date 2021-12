La température minimale de Delhi s’établit à 7,8 °C, la qualité de l’air est très mauvaise

Dimanche, la capitale nationale avait enregistré sa température la plus basse de la saison jusqu’à présent à 6,4 degrés Celsius, ont déclaré des responsables météorologiques.

La capitale nationale a enregistré mercredi une température minimale de 7,8 degrés Celsius, un cran en dessous de la normale, tandis que son indice de qualité de l’air indiquait 366 à 9 heures. La température maximale devrait s’établir à 23 degrés Celsius.

Lundi, l’indice de qualité de l’air (IQA) moyen sur 24 heures dans la ville s’élevait à 367, ce qui tombe dans la catégorie très mauvaise, se détériorant par rapport à lundi alors qu’il était de 331.

Un IQA entre zéro et 50 est considéré comme bon, 51 et 100 satisfaisant, 101 et 200 modéré, 201 et 300 mauvais, 301 et 400 très mauvais et 401 et 500 sévère. PTI GVS

