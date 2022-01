La température minimale descend en dessous du point de congélation dans la vallée du Cachemire

Les chances de chutes de neige sont les plus fréquentes et maximales au cours de cette période et la plupart des régions, en particulier dans les tronçons les plus élevés, reçoivent des chutes de neige lourdes à très fortes.

La station touristique de Gulmarg, dans le nord du Cachemire, a souffert d’un froid extrême alors que la température minimale est tombée en dessous du point de congélation dans la plupart des endroits de la vallée, ont annoncé dimanche des responsables.

La station balnéaire a enregistré un minimum de moins 10 degrés Celsius, une baisse de plus de cinq degrés par rapport aux moins 4,6 degrés Celsius de la nuit précédente, ont déclaré des responsables du MET.

Ils ont déclaré que Pahalgam, dans le district d’Anantnag au sud du Cachemire, qui sert de camp de base pour le Yatra annuel d’Amarnath, a enregistré un minimum de moins 1,8 degré Celsius, chutant de plus d’un degré.

Srinagar, la capitale d’été du Jammu-et-Cachemire, était le seul endroit à enregistrer une température minimale supérieure au point de congélation, le minimum s’étant établi à 0,3 degré Celsius samedi soir, ont déclaré les responsables.

Ils ont déclaré que Qazigund, la ville porte d’entrée de la vallée, a enregistré un minimum de moins 0,4 degrés Celsius, tandis que la ville voisine de Kokernag, au sud du Cachemire, a enregistré un minimum de moins 2,3 degrés Celsius.

Le mercure à Kupwara, dans le nord du Cachemire, s’est installé à un minimum de moins 0,6 degré Celsius.

Le bureau MET a déclaré qu’une amélioration significative était probable à partir de dimanche, après quoi le temps devrait rester principalement sec au cours des prochains jours.

La vallée du Cachemire est actuellement sous l’emprise de la période hivernale la plus rude de 40 jours connue sous le nom de « Chilla-i-Kalan », qui a commencé le 21 décembre.

‘Chilla-i-Kalan’ est une période où une vague de froid s’empare de la région et la température chute considérablement entraînant le gel des plans d’eau dont le célèbre lac Dal ici ainsi que les conduites d’alimentation en eau dans plusieurs parties de la vallée.

Les chances de chutes de neige sont les plus fréquentes et maximales au cours de cette période et la plupart des régions, en particulier dans les tronçons les plus élevés, reçoivent des chutes de neige lourdes à très fortes.

Le ‘Chilla-i-Kalan’ se terminera le 31 janvier, mais la vague de froid continue même après cela au Cachemire avec un ‘Chillai-Khurd’ (petit rhume) de 20 jours et un ‘Chillai- de 10 jours Bachha’ (bébé froid).

