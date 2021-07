La tempête solaire terrestre susceptible de frapper aujourd’hui peut perturber la technologie GPS mobile ; vérifier les détails

Les éruptions entrantes devraient également avoir un impact sur les satellites dans la haute atmosphère terrestre. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Une tempête solaire à grande vitesse pourrait frapper le champ magnétique terrestre aujourd’hui, perturbant les infrastructures de communication et l’approvisionnement en électricité dans le monde entier. La tempête solaire s’approche de la planète à 1,6 million de km/h, selon la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

L’éruption solaire, qui a été détectée pour la première fois le 3 juillet, s’écoule d’un trou équatorial dans l’atmosphère du soleil. Il peut atteindre des vitesses maximales de 500 km/seconde, a déclaré spaceweather.com. Bien qu’il soit peu probable que des tempêtes géomagnétiques à part entière aient lieu, elles peuvent néanmoins provoquer des troubles géomagnétiques moindres qui pourraient déclencher des aurores dans les régions de haute latitude. Les éruptions entrantes devraient également avoir un impact sur les satellites dans la haute atmosphère terrestre. En conséquence, la navigation GPS, les signaux vers les téléphones portables et la télévision par satellite seront directement impactés. Les éruptions solaires peuvent également toucher les réseaux électriques.

Selon la dernière prévision fournie par le Space Weather Prediction Center des États-Unis, des pannes d’électricité d’une heure des communications radio haute fréquence dans une vaste zone sont également tout à fait probables. Il a marqué les fusées éclairantes entrantes au niveau X1, où « X » désigne la classification et le suffixe numérique désigne la force de la fusée éclairante.

Les explosions à grande échelle à la surface du soleil libèrent de la lumière, de l’énergie et des particules à grande vitesse dans l’espace – des éruptions solaires. La NASA classe les plus grosses fusées éclairantes comme des « fusées éclairantes de classe X ». Les fusées éclairantes sont classées en fonction de leur force, les plus petites étant classées en classe A. Viennent ensuite la classe B, la classe C, la classe M et la classe X.

Alors que la Terre n’a pas été témoin d’une tempête solaire majeure depuis le milieu des années 1800, les experts pensent que la prochaine «grande» pourrait entraîner une catastrophe dans le monde moderne. Les tempêtes solaires sont parmi les événements célestes les plus exaltants. Mais lorsqu’il est dirigé vers la Terre, il pourrait avoir des conséquences potentiellement désastreuses pour une civilisation trop dépendante de la technologie.

