La tempête tropicale Blas quitte Minorque isolée par la mer

11/06/2021 à 21:10 CET

vents de plus de 35 nœuds (presque 65 km/h) et des vagues de près de huit mètres de haut contraint, sur le coup de minuit passé, de fermeture du port de Mahón et Ciutadella, donc Minorque a été coupé par la mer. La tempête Blas, de caractéristiques tropicales, c’est ce week-end qui frappe la région des Baléares donc la prévision de la fermeture par mar jusqu’à ce que les conditions météorologiques s’améliorent.

Les rafales de vent compliquent les activités de transport également dans le Aéroport de Minorque, ce qui a causé que de l’AAgence météorologique d’État (AEMET) les Alerte orange sur l’installation et « sur toute l’île en raison de phénomènes côtiers et d’averses ». Rafales constantes de 75 kilomètres par heure ont été enregistrés dans la zone de Es Mercadal, tandis que dans le même aéroport, ils ont atteint jusqu’à 72 kilomètres par heure.

La prévision est que de fortes rafales de vent (même entre 90 et 100 km/h) et la houle reste jusqu’à demain dimanche, avec « une tempête maritime importante et des averses intenses ». De l’AEMET, ils soulignent que les caractéristiques d’évolution de la tempête ‘Blas’, bien qu’elle soit tropicale ou subtropicale, ils ne causent pas de dommages sérieux « pas comme si c’était un ouragan méditerranéen (nom technique, ‘médicament’).

vagues de 14 mètres

Ce qui est prévu, c’est que aux points de Majorque et Minorque, les vagues peuvent atteindre 7 mètres de hauteur dans la nuit d’aujourd’hui samedi et dans la journée de dimanche, ce qui n’exclut même pas que n’importe quelle vague peut atteindre individuellement 14 mètres de hauteur. Dans la perspective de lundi, la tempête s’atténuera bien que les averses orageuses se poursuivront.

‘Blas’ peut également provoquer le augmentation des vents de nord-est en Catalogne, ce qui conduira à certains averses qui affecteront dimanche la zone de la côte catalane. A l’intérieur, la prédominance des vents du nord fera des chutes de neige entre 1700 et 2400 mètres d’altitude peuvent se produire dans les Pyrénées. Face à la Lundi l’intensité du vent diminuera et les averses sur la côte seront réduites. Les températures vont monter le premier jour de la semaine, baisser mardi et rebondir à nouveau mercredi, avec de possibles gelées nocturnes. Dès jeudi, il prédit que les averses resteront peut-être aux Baléares, mais avec moins d’intensité.