La tempête tropicale Henri touche terre dans le Rhode Island

Des panneaux sur l’autoroute avertissent les navetteurs de ne pas voyager dimanche à l’approche de l’ouragan Henri à Long Island, New York, États-Unis

Caitlin Ochs | REUTERS

La tempête tropicale Henri a frappé la côte du Rhode Island dimanche après-midi, provoquant des vents violents qui ont coupé l’électricité à des dizaines de milliers de maisons et des bandes de pluie qui ont provoqué des inondations soudaines du New Jersey au Massachusetts.

La tempête a été rétrogradée d’un ouragan à une tempête tropicale, mais des rafales de vent allant jusqu’à 70 mph sont toujours présentes. Il y a eu peu de premiers rapports de dommages majeurs dus au vent ou aux vagues, mais les responsables ont mis en garde contre le danger d’inondations ponctuelles dans les zones intérieures au cours des prochains jours.

Des millions de personnes sur Long Island à New York et dans le sud de la Nouvelle-Angleterre se sont préparées à la possibilité d’inondations, de renversements d’arbres et de pannes de courant prolongées. Les habitants le long de la côte espéraient être épargnés par la tempête, mais se préparaient au pire.

Des vagues et des nappes de pluie ont parcouru les villes balnéaires du sud de Rhode Island à l’approche de la tempête, laissant certaines routes côtières presque impraticables. Certains petits arbres étaient déjà tombés sous les vents et la pluie, qui avaient gonflé les criques et les criques locales.

La résidente de l’ouest, Collette Chisholm, une résidente de 20 ans, a déclaré que les vagues étaient beaucoup plus élevées que la normale, mais a déclaré qu’elle ne craignait pas que sa maison subisse des dommages importants.

“J’aime les tempêtes”, a-t-elle déclaré. “Je pense qu’ils sont excitants, tant que personne n’est blessé.”

À Newport, Paul et Cherie Saunders surmontaient la tempête dans une maison que sa famille possède depuis la fin des années 1950. Leur sous-sol a été inondé de 5 pieds d’eau lors de la super tempête Sandy il y a neuf ans.

“Cette maison a traversé tant d’ouragans et tant de choses se sont produites”, a déclaré Cherie Saunders, 68 ans. “Nous allons simplement attendre et voir ce qui se passe.”

Plus au sud à Branford, Connecticut, le géologue de 61 ans Paul Muniz était occupé à sécuriser son bateau en prévision de la tempête. Muniz habite près de la marina et a survécu aux tempêtes précédentes et a dépensé 50 000 $ pour élever sa maison de 9 pieds du sol.

“Je vis ici depuis 32 ans, j’ai eu l’occasion de déménager plusieurs fois, mais vous savez, c’est un endroit très spécial”, a déclaré Muniz.

Image satellite de la tempête tropicale Henri alors qu’elle frappe le nord-est des États-Unis le 22 août 2021.

NOAA

Alors que le vent était important dans certaines régions, les experts ont averti que la plus grande menace de la tempête viendrait probablement des ondes de tempête et des inondations à l’intérieur des terres, causées par ce qui devrait être des pluies abondantes et soutenues. Certains des totaux de pluie les plus élevés étaient attendus à l’intérieur des terres.

Lors de l’une de ses dernières apparitions en tant que gouverneur avant qu’il ne démissionne lundi à la suite d’un scandale de harcèlement sexuel, le gouverneur de New York Andrew Cuomo a déclaré qu’avec la diminution de la menace pesant sur Long Island, la principale préoccupation de l’État était les zones intérieures comme la vallée de la rivière Hudson, au nord de New York, qui devrait recevoir quelques centimètres de pluie au cours des prochains jours.

Les précipitations dans les Catskills “est un problème important”, a déclaré Cuomo. “Dans la vallée de l’Hudson, vous avez des collines, vous avez des ruisseaux, l’eau dévale ces collines et transforme un ruisseau en une rivière dévastatrice. J’ai vu de petites villes dans ces régions montagneuses dévastées par la pluie. C’est encore une possibilité très réelle. “

Troy Buckner de Southampton, dans les Hamptons de l’est de Long Island, n’a pas laissé la tempête interrompre sa routine quasi quotidienne consistant à prendre un café avec son père au Golden Pear, l’un des rares endroits ouverts sur Main Street dimanche matin.

“Aujourd’hui, nous pensions que nous allions encore essayer de garder un peu de normalité, mais nous rentrons à la maison pour le reste”, a déclaré Buckner alors que la pluie tombait. “Nous prévoyons le pire. On ne sait jamais. Nous anticipons toujours que Southampton pourrait être le centre, la cible.”

Le manque de routes principales à l’extrémité est de Long Island rend les évacuations massives intenables, a déclaré le maire d’East Hampton, Jerry Larsen.

“Nous avons une voie de circulation quittant les Hamptons, il est donc un peu difficile d’ordonner des évacuations”, a déclaré Larsen à l’Associated Press. “Donc, la plupart des gens s’abriteront sur place et, si Dieu le veut, tout le monde s’en sortira bien.”

Rafael Roman monte à bord de la maison d’un client alors que l’ouragan Henri s’approche d’East Haven, Connecticut, États-Unis

Michelle McLoughlin | .

En prévision de la tempête, les autorités de Providence, Rhode Island et New Bedford, Massachusetts, ont fermé des barrières anti-ouragan géantes construites dans les années 1960, après les tempêtes dévastatrices de 1938 et 1954.

La Steamship Authority du Massachusetts a annulé tous les services de ferry du dimanche entre le continent et les îles de vacances populaires de Martha’s Vineyard et Nantucket après que les garde-côtes américains ont fermé les ports de Cape Cod et de New Bedford. Les touristes qui attendaient dans leurs voitures, espérant un ferry de dernière minute au large des îles, se sont retrouvés bloqués jusqu’à ce que le pire des passages d’Henri.

Les premiers orages apportant ce qui pourrait atteindre un demi-pied (15 centimètres) de pluie sont arrivés tard samedi et des crues soudaines ont commencé dans certaines régions pendant la nuit. Des bandes de fortes pluies ont submergé les égouts pluviaux et les conducteurs ont traversé de l’eau à une profondeur d’un pied à quelques endroits de la ville de New York, ainsi que de Newark et Hoboken, dans le New Jersey.

Le président Joe Biden a déclaré des catastrophes dans une grande partie de la région, ouvrant les cordons de la bourse à l’aide fédérale à la relance. La Maison Blanche a déclaré que Biden avait discuté des préparatifs avec les gouverneurs du nord-est et que le lieutenant-gouverneur de New York Kathy Hochul, qui succède à Cuomo mardi, avait également participé.

Les principaux aéroports de la région sont restés ouverts à l’approche de la tempête, bien que des centaines de vols de dimanche aient été annulés. Le service sur certaines branches du système ferroviaire de banlieue de New York a été suspendu jusqu’à dimanche, tout comme le service Amtrak entre New York et Boston.

New York n’a pas été directement touchée par un puissant cyclone depuis que la super tempête Sandy a fait des ravages en 2012. Certaines des réparations les plus importantes de cette tempête ont été achevées, mais de nombreux projets conçus pour se protéger contre les futures tempêtes restent inachevés.