La tempête tropicale Nicholas menace la côte du Golfe de fortes pluies

La tempête tropicale Nicholas s’est dirigée vers la côte du Texas dimanche soir, menaçant d’apporter de fortes pluies et des inondations dans les régions côtières du Texas, du Mexique et de la Louisiane dévastée par les tempêtes.

Les prévisionnistes du National Hurricane Center de Miami ont déclaré qu’une surveillance des ouragans avait été émise pour la partie centrale de la côte du Texas, une grande partie du littoral de l’État étant désormais sous avertissement de tempête tropicale. Nicholas devrait s’approcher de la côte centrale du Texas lundi soir et pourrait apporter de fortes pluies qui pourraient provoquer des crues éclair et des inondations urbaines.

Pendant plusieurs jours, Nicholas devrait produire des précipitations totales allant jusqu’à 10 pouces (25 centimètres) au Texas et dans le sud-ouest de la Louisiane, avec des quantités maximales isolées de 20 pouces (50 centimètres), sur des parties de la côte du Texas à partir de dimanche soir jusqu’au milieu de la semaine.

LES INONDATIONS DE L’IDA APPORTENT LA MORT ET LA DESTRUCTION AU NORD-EST, QUELQUES JOURS APRÈS LA TEMPÊTE A CLAQUÉ LA CTE DU GOLFE

Cette image satellite fournie par la NOAA montre la tempête tropicale Nicholas dans le golfe du Mexique le dimanche 12 septembre 2021. (NOAA via AP)

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré que l’État avait placé des équipes de secours et des ressources dans la région de Houston et le long de la côte du golfe du Texas.

“Il s’agit d’une tempête qui pourrait laisser de fortes pluies, ainsi que du vent et probablement des inondations, dans différentes régions de la côte du golfe. Nous vous exhortons à écouter les alertes météorologiques locales, à tenir compte des avertissements locaux”, a déclaré Abbot dans un message vidéo.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré dimanche soir l’état d’urgence avant l’arrivée de la tempête dans un état qui se remet toujours de l’ouragan Ida et de l’ouragan Laura de l’année dernière et des inondations historiques.

“La menace la plus grave pour la Louisiane se situe dans la partie sud-ouest de l’État, où la récupération après l’ouragan Laura et les inondations de mai est en cours. Dans cette région, de fortes pluies et des crues soudaines sont possibles. Cependant, il est également probable que tout le sud de la Louisiane connaîtra de fortes pluies cette semaine, y compris dans les zones récemment touchées par l’ouragan Ida”, a déclaré Edwards.

À 23 h HAE, le centre de la tempête devait passer près ou juste au large des côtes du nord-est du Mexique et du sud du Texas lundi, et frapper le sud ou le centre du Texas lundi soir ou tôt mardi. Ses vents maximums soutenus ont été enregistrés à 40 mph (65 km/h) et il se déplaçait vers le nord à 2 mph (4 km/h), bien qu’on s’attende à ce que sa vitesse augmente tôt lundi. Un renforcement progressif est possible jusqu’à ce qu’il atteigne la côte lundi soir ou tôt mardi.

La tempête devait apporter les précipitations les plus abondantes à l’ouest de l’endroit où l’ouragan Ida a frappé la Louisiane il y a deux semaines. Bien que les prévisionnistes ne s’attendaient pas à ce que la Louisiane souffre à nouveau de vents forts, le météorologue Bob Henson de Yale Climate Connections a prédit que les précipitations pourraient encore affecter les endroits où l’ouragan a renversé des maisons, paralysé les infrastructures électriques et hydrauliques et fait au moins 26 morts.

“Il pourrait y avoir plusieurs centimètres de pluie dans le sud-est de la Louisiane, où Ida a frappé”, a déclaré Henson dans un e-mail.

Dans toute la Louisiane, 140 198 clients – soit environ 6,3% de l’État – sont restés sans électricité dimanche matin, selon la Louisiana Public Service Commission.

La tempête devrait se déplacer lentement le long de la côte, ce qui pourrait déverser des quantités de pluie torrentielles sur plusieurs jours, a déclaré le météorologue Donald Jones du National Weather Service à Lake Charles, en Louisiane.

“De fortes pluies et des crues soudaines semblent être la plus grande menace dans notre région”, a-t-il déclaré.

IDA APPORTE UNE TORNADE ET DES MENACES DE PLUIE LORSQU’ELLE SE DEPLACE A L’INTERIEUR DES TERRES

Alors que le lac Charles a reçu un impact minimal d’Ida, la ville a vu plusieurs coups de l’ouragan Laura et de l’ouragan Delta en 2020, une tempête hivernale en février ainsi que des inondations historiques ce printemps.

“Nous sommes toujours une ville très meurtrie”, a déclaré le maire de Lake Charles, Nic Hunter.

Il a déclaré que la ville prenait au sérieux la menace de la tempête, comme c’est le cas pour tous les systèmes tropicaux.

“L’espoir et la prière ne sont pas un bon plan de match”, a déclaré Hunter.

Dans la paroisse de Cameron, sur la côte de la Louisiane, Scott Trahan termine toujours les réparations de sa maison endommagée par l’ouragan Laura de l’année dernière qui a mis environ 2 pieds d’eau dans sa maison. Il espère avoir terminé d’ici Noël. Il a dit que beaucoup dans sa région ont déménagé au lieu de reconstruire.

“Si vous vous faites fouetter les fesses environ quatre fois, vous n’allez pas vous relever. Vous allez aller ailleurs”, a déclaré Trahan.

Le chercheur sur les ouragans de la Colorado State University, Phil Klotzbach, a déclaré via Twitter que Nicholas est la 14e tempête nommée de la saison des ouragans de l’Atlantique 2021. Seulement 4 autres années depuis 1966 ont eu 14 tempêtes nommées ou plus au 12 septembre : 2005, 2011, 2012 et 2020.