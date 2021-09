La tempête tropicale Nicholas se forme dans le golfe du Mexique

La tempête tropicale Nicholas s’est renforcée alors qu’elle se dirigeait vers la côte du golfe dimanche, menaçant de fortes pluies et des inondations dans les régions côtières du Texas, du Mexique et de la Louisiane.

Les prévisionnistes du National Hurricane Center de Miami ont déclaré que des avertissements de tempête tropicale avaient été émis pour la côte du Texas et la côte nord-est du Mexique. Nicholas devrait produire des précipitations totales de 5 à 10 pouces (13 à 25 centimètres), avec des quantités maximales isolées de 15 pouces, sur des parties de la côte du Texas jusqu’au sud-ouest de la Louisiane de dimanche jusqu’en milieu de semaine.

La tempête devait apporter les précipitations les plus abondantes à l’ouest de l’endroit où l’ouragan Ida a frappé la Louisiane il y a deux semaines. Bien que les prévisionnistes ne s’attendaient pas à ce que la Louisiane souffre à nouveau de vents forts, le météorologue Bob Henson de Yale Climate Connections a prédit que les précipitations pourraient encore affecter les endroits où l’ouragan a renversé des maisons, paralysé les infrastructures électriques et hydrauliques et fait au moins 26 morts.

“Il pourrait y avoir plusieurs centimètres de pluie dans le sud-est de la Louisiane, où Ida a frappé”, a déclaré Henson dans un e-mail.

Dans toute la Louisiane, 140 198 clients – soit environ 6,3% de l’État – sont restés sans électricité dimanche matin, selon la Louisiana Public Service Commission.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, s’est adressé à Twitter pour exhorter les habitants du sud de l’État à surveiller de près la tempête et à se préparer aux fortes pluies et aux inondations soudaines.

La tempête devrait se déplacer lentement le long de la côte, ce qui pourrait déverser des pluies torrentielles sur plusieurs jours, a déclaré le météorologue Donald Jones du National Weather Service à Lake Charles, en Louisiane.

“De fortes pluies et des crues soudaines semblent être la plus grande menace dans notre région”, a-t-il déclaré dans un e-mail.

La tempête a le potentiel de déverser jusqu’à 15 à 25 pouces (38 à 64 centimètres) de pluie dans des zones isolées du sud-est du Texas ou du sud-ouest de la Louisiane, a-t-il déclaré.

À 14 h HAE, la tempête était située à environ 180 milles (285 kilomètres) au nord-est de Veracruz, au Mexique et à 310 milles (500 kilomètres) au sud-sud-est de l’embouchure du Rio Grande. Ses vents maximums soutenus ont été enregistrés à 40 mph (65 km/h) et il se déplaçait nord-nord-ouest à 15 mph (24 km/h). Un renforcement progressif est prévu dans les prochains jours.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a placé des équipes de secours et des groupes médicaux d’urgence en attente le long de la côte du golfe du Texas.

“Nous continuerons de surveiller de près cette tempête et de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des Texans”, a déclaré Abbott dans un communiqué. “J’encourage les Texans à suivre les conseils et les avertissements de leurs responsables locaux et à être attentif aux fortes pluies et inondations potentielles.”

Le chercheur sur les ouragans de l’Université d’État du Colorado, Phil Klotzbach, a déclaré via Twitter que Nicholas est la 14e tempête nommée de la saison des ouragans de l’Atlantique 2021. Seulement 4 autres années depuis 1966 ont eu 14 tempêtes nommées ou plus au 12 septembre : 2005, 2011, 2012 et 2020.