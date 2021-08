La tendance à la baisse de Nintendo n’est pas préoccupante

Le 5 août, Nintendo a publié ses données financières concernant le premier trimestre de son exercice, couvrant les ventes de matériel et de logiciels pour les versions d’avril, mai et juin. Alors que la Nintendo Switch continue de bien se vendre, un rapide coup d’œil au rapport révélera que les ventes étaient en baisse dans tous les domaines par rapport à la même période l’année dernière. Bien sûr, cela peut être attribué à deux facteurs majeurs: la pandémie mondiale en cours et la sortie du mastodonte qu’était Animal Crossing: New Horizon, qui a fait grimper les ventes à des niveaux record l’année dernière.

Les jeux les plus vendus sur le système, qui comprenaient une liste essentiellement homogène de jeux Mario et Pokémon, étaient publiés à côté de ces chiffres. Cependant, lorsque de telles informations financières sont partagées, la conversation sur Internet a tendance à basculer vers la négativité. Pourquoi tous les jeux Nintendo ne se vendent-ils pas 10 millions d’unités ? Nintendo est-il condamné ? Pourront-ils seulement réussir en créant des jeux Mario ?

Bien que “Nintendoom” ne soit pas nouveau, je pense qu’il est important de discuter de la façon dont nous mesurons le succès lorsque nous parlons de jeux. Chaque jeu n’a pas besoin de se vendre à 30 millions d’exemplaires pour réussir.

Des perspectives changeantes

En regardant le matériel lui-même, les ventes de matériel Nintendo Switch sont en baisse de 21,7%. En particulier, la Nintendo Switch Lite est en baisse de 56,7% par rapport à l’année dernière. Mais dans le même souffle, les ventes de Nintendo Switch ont dépassé à la fois la Xbox 360 et la PlayStation 3, faisant de la Nintendo Switch la septième console la plus vendue de tous les temps. Il dépasse également toutes les consoles de salon passées de l’histoire pour atteindre 100 millions. Cela ne compte guère comme un ralentissement.

Comme mentionné précédemment, la tendance à la baisse peut être quelque peu attribuée à la pandémie mondiale en cours, bien que dire que le jeu est mort parce que nous nous faisons vacciner, c’est jeter une couverture sur une conversation beaucoup plus nuancée. Le jeu n’est pas une tendance soudaine que les gens ont relevée pendant la pandémie. C’est une industrie d’un milliard de dollars qui continue de croître d’année en année. Il ne prend pas non plus en considération à quel point le succès d’Animal Crossing: New Horizons a été massif.

Appelez cela bonne chance ou bon timing, mais Animal Crossing: New Horizons a été lancé juste avant que le monde ne semble s’arrêter, et le simulateur de vie déjà populaire offrait des vacances loin du monde morne et réel. Il a attiré un grand nombre de joueurs, beaucoup de ceux qui ont acheté un Switch ou un Switch Lite pour la première fois, et au 30 juin, ils ont vendu 33,89 millions d’unités en un peu plus d’un an, à seulement quatre millions du top. place détenue par Mario Kart 8 Deluxe et près de 10 millions d’unités au-dessus du détenteur de la troisième place, Super Smash Bros. Ultimate.

En vérité, il n’y a tout simplement pas de vendeur de système pour le moment, et il n’y en aura probablement pas avant l’arrivée de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl en novembre. Mais avec la sortie du modèle Switch OLED en octobre (et les précommandes se vendant en quelques minutes), les nouvelles consoles de Nintendo ne manquent pas. Il est fort probable que la série atteigne les 100 millions de consoles vendues d’ici la fin de leur exercice.

Si ce n’est pas amusant, pourquoi s’embêter ?

La gamme 2021 de Nintendo a été intéressante, car elle est principalement composée d’offres plus spécialisées de Nintendo. Des jeux comme Mario Golf: Super Rush et New Pokémon Snap ont été de gros succès ce trimestre, se vendant respectivement 1,34 et 2,07 millions, et le second semestre regorge de jeux comme WarioWare: Get It Together, Metroid Dread et Advance Wars 1 +2 : Re-Boot Camp, deux suites à des franchises dormantes de dix ans et un remake de deux jeux GBA.

Mais vous n’avez pas besoin de vendre plus de 30 millions d’unités pour être considéré comme un succès. Metroid Dread, par exemple, n’a besoin de vendre que trois millions d’unités pour être considéré comme le jeu Metroid le plus vendu de ses 35 ans d’histoire, battant le record établi par Metroid Prime en 2002. Pour une série qui, historiquement, ne s’est jamais aussi bien vendue, trois millions est un chiffre de ventes incroyable.

Les succès de la Nintendo Switch ne ralentissent guère.

En fait, de nombreux ports Wii U ont fait beaucoup mieux sur Switch que sur Wii U. Des ports récents comme Pikmin 3 Deluxe et Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, ont dépassé leurs homologues Wii U en une fraction du temps. Même le remaster du RPG 3DS, Miitopia, a franchi le cap du million et est en passe de surpasser la version 3DS. Chacun d’entre eux doit être considéré comme un succès, car la plus grande base d’installation du Switch signifie une plus grande reconnaissance de la marque et des ventes plus élevées pour de nombreux titres “plus petits” de Nintendo.

Couplé à tout cela avec le succès continu de titres à feuilles persistantes comme Mario Kart 8 Deluxe (un remasterisateur d’un jeu Wii U), The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Splatoon 2 et Super Mario Odyssey, et les succès de la Nintendo Switch sont ralentissant à peine.

Mesurer le succès

Avec les rapports de gains astronomiques de jeux comme Fortnite, Call of Duty et Grand Theft Auto, il est facile de perdre le sens du baromètre du succès. Les jeux à plus petit budget avec des suivis de niche plus petits peuvent être couronnés de succès, tandis que les baisses des ventes ne sont en aucun cas un indicateur de catastrophe. Avec un nouveau modèle Switch en route et de nombreux titres préférés des fans à l’horizon, Nintendo n’a jamais été dans un meilleur endroit.

Mais qu’est ce que tu penses? Pensez-vous que la sortie de Nintendo a été aussi réussie que je le pense, ou pensez-vous que le réservoir est à sec pour le Big N ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

