La tendance à s’entraîner à domicile ne s’atténuera pas : PDG de TREAD

Parmi les plus touchés en raison du verrouillage induit par la pandémie, le marché du fitness. De nombreux gymnases et studios de fitness ont énormément souffert. Cure.fit Healthcare, basé à Bengaluru, qui s’est rebaptisé Cult.fit après sa verticale phare du fitness, en faisait partie. Mais les entreprises intelligemment gérées voient dans l’adversité une opportunité.

Ainsi, cult.fit est allé de l’avant et a acquis TREAD, une startup de fitness qui avait récemment lancé un vélo de fitness intelligent. Parallèlement à l’acquisition, Cult.fit a également lancé une suite de produits matériels de fitness intelligents qui seraient utiles pour les amateurs de fitness coincés à la maison.

Le vélo de fitness de TREAD possède des fonctionnalités sociales telles que des entraînements en direct et des classements pour rivaliser avec des amis. Les utilisateurs peuvent s’affronter et participer à des tournois virtuels. Ils peuvent également profiter de balades panoramiques dans leurs lieux virtuels préférés.

TechRadar a eu un entretien par e-mail avec Dinesh Godara, le fondateur et PDG de TREAD, qui continue de fonctionner de manière indépendante après son acquisition par cult.fit.

Extraits de l’interview :

“Il y a un boom pour les conducteurs de fitness à domicile”

Dans la forme des choses : Dinesh Godara, le fondateur et PDG de TREAD. (Crédit image : TREAD)

Q: Comment l’acquisition de TREAD par cult.fit va aider les passionnés de fitness et l’industrie du fitness en général ? Quelle est la voie à suivre et la future feuille de route de TREAD ?

UNE: L’acquisition de TREAD par cult.fit est un grand pas pour faire avancer l’avenir du fitness, car nos deux équipes ont des synergies correspondantes pour atteindre un objectif commun – s’efforcer de faire partie de la vie quotidienne et des parcours de remise en forme des gens. Cette synergie correspondante nous permet d’être innovants et engageants au profit de notre audience existante et future. Avec la large portée de cult.fit en Inde et nos innovations en matière de technologie du fitness, nous offrirons plus d’options à nos consommateurs, aux amateurs de fitness et à l’industrie du fitness en général.

Les équipements de fitness d’aujourd’hui sont ennuyeux et obsolètes. Le fait est que l’on a besoin de motivation pour continuer son entraînement tous les jours.

Q: Comment TREAD va-t-il fonctionner de manière indépendante après l’acquisition avec cult.fit ?

UNE: À l’avenir, TREAD fonctionnera de manière indépendante, mais en tant que marque sous cult.fit. De la génération de notre propre contenu à la création de notre propre ensemble d’unités opérationnelles, nous fonctionnerons comme une marque entièrement indépendante. Cependant, le soutien, les formateurs, l’expertise et la pénétration généralisée du marché de cult.fit profiteront à nos consommateurs.

Si l’expérience d’un gymnase, d’entraîneurs motivants et d’une communauté compétitive peuvent être fusionnées pour offrir aux gens la même expérience dans le confort de leur foyer, cela deviendra en un rien de temps la «nouvelle norme».

Q: Comment le vélo de TREAD – Indoor spin bike – impacte-t-il la forme physique et la technologie ?

UNE: Les équipements de fitness d’aujourd’hui sont ennuyeux et obsolètes. Le fait est que l’on a besoin de motivation pour continuer son entraînement tous les jours. Nous avons construit des vélos TREAD pour inaugurer l’innovation dans le fitness connecté du nouvel âge – avec des entraîneurs motivants, une communauté avec laquelle rivaliser, des cours quotidiens en direct et actifs avec des formats de classement, etc. Par conséquent, le vélo de fitness connecté « futuriste » de TREAD TREAD One combine tous les aspects de la réalité du fitness en une seule fois, en innovant dans le fitness, la technologie et tout le reste.

Q: Les start-ups sont-elles les moteurs de l’essor du marché du fitness à domicile en Inde ?

UNE: La pandémie a établi une nouvelle norme de style de vie, où il vaut mieux se concentrer sur des objectifs de vie comme la santé et la forme physique que d’être inactif. Cette nouvelle perspective a, à son tour, indiqué un boom pour les moteurs du fitness à domicile, en particulier les start-ups qui cherchent à créer et à entretenir des innovations de rupture dans l’industrie du fitness.

Q: D’une « mode » à une « norme » : quel avenir pour les amateurs de fitness à domicile en Inde ?

UNE: Même si le monde a «déverrouillé» le retour à une «nouvelle normalité» par phases, la tendance à s’entraîner à domicile ne s’atténuera pas. Si l’expérience d’une salle de sport, d’entraîneurs motivants et d’une communauté compétitive peut être fusionnée pour offrir aux gens la même expérience dans le confort de leur foyer, cela deviendra en un rien de temps la « nouvelle norme » et continuera ainsi à créer un environnement durable et meilleur avenir pour toutes sortes d’amateurs de fitness, tant en Inde qu’à travers le monde.