La tendance de la culture pop la plus en vogue de cet automne est… cracher

Certaines tendances de la culture pop se produisent pour des raisons logiques : des changements dans les circonstances du monde réel, comme l’adaptation de l’ensemble de l’industrie du divertissement à une pandémie ; ou changer les attitudes dans la société, comme cette fois en 2015 où tout le monde était soudainement en train de manger du cul. D’autres fois, ces tendances peuvent sembler complètement fortuites, presque cosmiques. Comment expliquer autrement l’existence de trois films en 2019 mettant en scène des personnages ayant tendance à vomir lorsqu’ils sont nerveux ? Ou le fait qu’une série d’émissions et de films majeurs de cette année étaient du genre « Vous savez quoi, nous devrions avoir nos personnages en train de jouer des gros culs à l’écran » ?

Cracher, j’ai le regret de vous informer, est dedans.

La tendance la plus chaude de l’automne 2021 a débuté le 20 août, lors du cinquième épisode de la deuxième saison de Ted Lasso, lorsque Nate s’est regardé dans le miroir, s’est penché en arrière et a juste trempé cette chose avec sa salive. Non satisfait, il recommence dans l’avant-dernier épisode quelques semaines plus tard, le 1er octobre.

La mode a pris de l’ampleur le 22 octobre avec la sortie de Dune, qui mettait en vedette Oscar Isaac, Javier Bardem et les personnages de Jason Momoa couvrant tous une table de conférence avec leur broche dans le cadre d’une étrange tradition spatiale.

Et le mouvement de crachat a été officiellement cimenté dimanche, lorsque Shiv Roy a décidé de laisser un cadeau liquide dans le carnet de son frère Kendall.

Qu’est-ce-que tout cela veut dire? Je ne peux même pas prétendre savoir. Honnêtement, j’hésite un peu à y penser trop fort, de peur de commencer à concevoir des théories galactiques sur la façon dont tout cela est un contrecoup subconscient d’entendre parler de gouttelettes au cours des 20 derniers mois. Mais c’est trop étrange pour l’ignorer, et plus de trois loogies font une tendance, donc le seul plan d’action approprié est d’embrasser la broche. Pour m’y baigner comme le baron Harkonnen se baigne dans ce qu’était cette glu noire. Exécuter une poignée de classements et autres rubriques afin de couvrir les crachats si complètement que je n’ai plus jamais à y penser.

Un classement des broches, par volume

5. La broche de Stilgar Dune: Une sorte de faible flux de Javier Bardem ici. C’est plus un crachat « J’ai un cheveu coincé dans la bouche ». Mais rappelez-vous : Stilgar est un Fremen, et les Fremen chérissent l’eau par-dessus tout. Donc, techniquement, Stilgar fait preuve de modération ici, et Bardem fait un bon jeu d’acteur.

4. Cracher de Duncan Idaho Dune: Les quatre prochaines broches sont vraiment proches en volume. Si vous voulez faire valoir que Duncan est un cracheur de volume plus élevé que Leto Atreides, je veux dire, une chose assez étrange à discuter, mais je vous écouterais aussi. Pour ces broches, il s’agit de superficie :

Dans cette étude extrêmement scientifique, la deuxième ligne est juste un peu plus longue. Leto couvre plus de terrain, et a donc plus de volume. (Duncan Spit Truthers pourrait indiquer le dribble supplémentaire qui tombe tardivement de la bouche de Momoa, mais un dribble supplémentaire n’est pas un crachat officiel.)

3. Cracher de Leto Atreides Dune: Mon gars a beaucoup parlé de la puissance aérienne et de la puissance du désert, mais je ne l’ai jamais entendu parler de puissance salivaire.

2. La broche de Shiv Roy Succession: Elle en laisse vraiment une ici. Juste avant le lancement, vous pouvez la voir rassembler chaque once de salive qu’elle a ; elle charge le canon pas moins de deux fois. Le cahier de Kendall est ruiné, mec.

1. Le crachat de Nate Ted Lasso: Non seulement la salive de Nate est abondante, mais après avoir frappé le miroir, elle coule comme un pinot noir riche en alcool. Selon la loi de la gravitation universelle de Newton, il s’agit d’un crachat lourd (et donc volumineux). Les mecs de Dune et Shiv n’avaient évidemment pas l’avantage de cracher sur une surface verticale, mais je ne pense pas qu’aucune de leurs traînées de crachats ne fuirait la scène comme le fait Nate.

Un classement des broches, par exécution

5. La broche de Duncan Idaho : Le dribble post-crache ne peut pas être ignoré.

4. La broche de Nate : Extrêmement désordonné et pas bien pensé du tout. Cet homme Jackson Pollock s’est mis partout dans un miroir.

3. La broche de Stilgar : Bien sûr, ce n’est pas grand et voyant, mais vous devez respecter un minimaliste.

2. La broche de Leto Atréides : Oscar Isaac est le seul de ces cinq à jarretter avant de cracher. Cela montre un réel engagement envers son métier.

1. La broche de Shiv : C’est un putain de missile de salive ; comme un million de minuscules poignards de salive qui se réunissent tous pour percer un morceau de papier qui dit presque définitivement quelque chose comme « le métaverse est le nouveau putain ». Honnêtement, il pourrait y avoir un trou dans ce cahier en ce moment.

Les gagnants et les perdants des broches

Perdant : tout le personnel de garde

Gagnant : Nous, pour avoir vu des personnes attirantes faire des choses laides

Loser : Aussi nous, pour avoir aimé ça, je suppose ?

Perdant : le reflet de Nate

Gagnant : L’idée de Timothée Chalamet crachant dedans Dune : deuxième partie

Perdant : Kendall, qui a maintenant besoin d’un nouveau bloc-notes

Perdant : Stephen McKinley Henderson, parce que comment se fait-il que Stephen McKinley Henderson n’ait pas pu cracher ?!?!

Gagnant : Sachant que ces cinq acteurs devaient probablement faire beaucoup des prises. Ils devaient faire Tant de crachats littéraux prennent.

Gagnant : Salive, évidemment. C’est son plus grand moment depuis que Pumkin a craché sur New York dans la saison 1 de Saveur d’amour.

Un classement des broches, par sens

3. La broche de Nate : Il crache sur un reflet de lui-même – il n’y a pas beaucoup de subtilité ici. Le dégoût de Nate est profond et dangereux, bouillant au point qu’il repousse ceux qui l’aiment tout en laissant son ADN partout dans les magasins de costumes haut de gamme. Le sens le plus profond ici n’est pas très agréable, bien que ce soit une bonne représentation de l’incapacité soudaine de Nate à penser à quelqu’un d’autre qu’à lui-même (à savoir, la pauvre sève qui a dû embrouiller son gâchis).

2. La broche de Shiv : Si vous n’avez jamais eu envie de cracher avec dédain sur un bien de l’un de vos frères et sœurs, vous n’avez pas de frères et sœurs. Il n’y a certainement rien de mature ou de mesuré dans ce que fait Shiv, mais c’est relatable et peut-être même compréhensible. Le gars vient de jouer « Rape Me » lors de son premier événement public depuis qu’il a été promu président. Peut-être que Kendall ne méritait pas la lettre ouverte que Shiv publie à la fin du troisième épisode de Succession, mais un petit crachat dans un cahier est facilement un acte de représailles proportionné.

1. Le Dune Les crachats des mecs : « Merci, Stilgar », dit Duncan Idaho, « pour le cadeau de l’hydratation de votre corps. Nous l’acceptons dans l’esprit dans lequel il a été donné. Cracher en signe d’honneur est incroyable, une raison sans précédent de cracher un loogie. J’aime aussi qu’après que Duncan ait dit ceci, Stilgar hoche la tête comme « Bet, no prob, bro »:

Tout autour de bonnes vibrations avec cette broche.

Questions finales et sans réponse sur tout le Spit

1. Pourquoi Kendall a-t-il même laissé son carnet dans les bureaux de Waystar ?

2. Qui sera le premier frère à cracher sur Kendall ?

3. Lorsque Lady Jessica dit « La peur est le tueur de l’esprit » dans Dune, s’adresse-t-elle directement aux personnes atteintes de queunliskanphobie ?

4. Saviez-vous tout à l’heure qu’il existe un terme clinique pour la peur de la salive ?

5. Comment Nate obtiendra-t-il de beaux costumes pour son nouveau travail à West Ham s’il est banni de tous les magasins de Londres ?

6. Est-ce que quelqu’un fera la très mauvaise blague sur la façon dont Shiv crache et Tom avale ?

7. Suis-je banni maintenant pour avoir fait cette très mauvaise blague ?

8. Internet va-t-il exploser si Zendaya crache sur ou autour de Timothée Chalamet dans Dune : Deuxième partie ?

9. Combien d’employés de la famille Roy ont craché dans leur nourriture au fil des ans ?

10. Si Ted était au courant de l’incident de Nate, aurait-il dit quelque chose comme : « Eh bien, appelez-le Michael Jackson sous la pluie parce que cet homme dans le miroir est trempé » ?

11. Quel personnage d’une série ou d’un film de prestige va cracher ensuite ?

12. En regardant les sorties à venir, c’est bien Lady Gaga dans House of Gucci, n’est-ce pas ?

13. Enfin et surtout : POURQUOI TOUS CROCHER ?