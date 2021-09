La tendance des actions NIO est contre les acheteurs et voici ce qu’il faut faire

L’année dernière, les traders de momentum sont tombés amoureux de la société chinoise de véhicules électriques (VE), Nio (NYSE :NIO), et ils restent des fanboys à ce jour. Leur affection pour le stock Nio a certainement été testée, cependant.

Deux corrections majeures ont frappé cette année, entraînant de lourdes pertes pour ceux qui ont tenu le coup.

L’action NIO se trouve actuellement au milieu d’une telle tendance à la baisse. Il a été en proie à un sentiment amer entourant les marchés émergents, avec la Chine en particulier dans la ligne de mire.

En 2020, NIO a grimpé de plus de 1000%. À tout le moins, la baisse de 26% de cette année rappelle à quel point l’explosion de l’année dernière était rare.

La volatilité des actions de NIO demeure

Non pas que les acheteurs n’aient pas essayé de répéter. Les deux premières semaines de l’année ont vu une autre poussée plus élevée avant que tout ne s’effondre. Une baisse de moitié et une autre baisse de 36% plus tard, et nous nous retrouvons près de 10 mois dans une suite décevante mais tout à fait compréhensible du drame de l’année dernière.

Alors que le trajet en fusée a perdu sa trajectoire ascendante, la volatilité plus élevée demeure. Je considère que c’est l’une des principales raisons pour lesquelles NIO mérite toujours une place sur le radar des traders actifs.

Oui, le bêta plus élevé joue actuellement contre les actionnaires en raison de la tendance à la baisse sur plusieurs mois, mais cela peut prendre un sou.

Il suffit de regarder l’épisode de mai-juin, par exemple. Après avoir atteint un creux de près de 30 $, les prix ont dépassé les moyennes mobiles de 20 jours, 50 jours et 200 jours. Bien que brève, la tendance haussière qui a suivi a fait grimper les prix de 80 %.

La poussée a rappelé aux investisseurs le bon vieux temps de 2020 tout en offrant de nombreuses opportunités aux traders de tendance.

Échos pour les commerçants aujourd’hui

Je vois la situation de la même façon aujourd’hui. Nio est coincé dans une tendance baissière depuis plus de deux mois. Toutes les moyennes mobiles majeures glissent vers le bas et se situent de manière menaçante au-dessus en tant que zones de résistance potentielles. Néanmoins, une cassure au-dessus d’eux pourrait stimuler une nouvelle tendance haussière et de nouvelles chances pour les taureaux de créer des transactions rentables.

En fin de compte, je pense que c’est ce que les spectateurs devraient attendre. L’épisode de mai ne vous obligeait pas à choisir le fond pour en profiter. Celui-ci non plus.

Pour être clair, je ne pense pas qu’il soit intelligent d’entrer dans des transactions haussières sur les actions NIO pour le moment, qu’il s’agisse d’actions longues ou d’options. Cela ne veut pas dire que cela ne peut pas fonctionner. Cela signifie simplement qu’il y a de fortes chances que cela ne fonctionne pas. Au lieu de cela, je suggère d’attendre que NIO efface au moins la moyenne mobile sur 50 jours, qui se situe actuellement à près de 40 $.

Une autre raison de prudence est la ETF iShares China Large-Cap (NYSEARCA :FXI). Qu’on le veuille ou non, le sort de NIO est lié dans une certaine mesure à celui des autres actions chinoises. Et en ce moment, l’ensemble de l’espace est très en disgrâce auprès des investisseurs.

Dans le langage des commerçants, nous disons qu’ils ont une corrélation positive. Il n’est pas impossible pour Nio de s’élever ; c’est juste plus difficile – comme nager avec une enclume attachée autour de la cheville.

Les marchés américains ont fait un travail admirable pour se débarrasser du défaut potentiel de Evergrande (OTCMKTS :EGRNF) cette semaine, sans doute en grande partie grâce au commentaire apaisant de la Réserve fédérale.

Mais FXI n’a pas aussi bien réussi. Il a besoin de plus de portance pour renverser pleinement sa tendance.

Que faire

Terminons par deux points à retenir.

Le premier et le plus sûr choix ici est de rester sur la touche et d’attendre que NIO renverse sa tendance.

Mais, si vous me pressez pour une transaction, je préférerais probablement lober les options de vente nues OTM et espérer que NIO est proche d’un creux plutôt que de devenir baissier. Envisagez de vendre à découvert le put de 30 $ de novembre pour environ 1,05 $. Vous empocherez 105 $ par contrat si le stock dépasse 30 $ à l’expiration.

