La tendance des médias sociaux à faire étalage de la cuisine pendant le verrouillage a impacté l’industrie des ustensiles de cuisine: Sunil Agarwal, Vinod Cookware

Aucune maison n’est complète sans ustensiles de cuisine. Au fil des ans, avec le changement de mode de vie, la préférence pour les ustensiles de cuisine a également changé dans un ménage indien moyen. Au cours des dernières années, le commerce de détail des articles de cuisine a reçu une mention distincte en tant que secteur de la vente au détail majeur et le commerce de détail moderne dans ce secteur émerge pour répondre aux divers besoins des clients – qu’il s’agisse de commodité, de mode ou de prix. Actuellement, le marché indien des ustensiles de cuisine est estimé à plus de 320 millions de dollars, tandis que la part du marché des accessoires de cuisine est d’environ 18%. Le verrouillage de la pandémie de Covid-19 a fait appel à tout le monde pour cuisiner et afficher ses créations sur des plates-formes sociales et numériques, affectant beaucoup de temps libre ou la fermeture des restaurants, à son tour, a eu un impact positif sur l’industrie des ustensiles de cuisine, car de plus en plus de personnes se sont livrées à l’achat de produits de cuisine en ligne. Sunil Agarwal, directeur, Vinod Cookware dans une conversation avec Financial Express Online, expliquez comment l’industrie des ustensiles de cuisine a évolué au fil du temps et l’impact du comportement des consommateurs. Extraits:

Quelle est la taille / la forme de l’industrie des ustensiles de cuisine sur le marché actuel des principales villes du pays, et quel est votre plan d’expansion ou les villes ciblées?

Dans le paysage actuel, l’industrie des ustensiles de cuisine en Inde représente un chiffre d’affaires de plus de Rs. 2400 crores dont Rs. 600 crores comprennent des ustensiles de cuisine et des éléments essentiels. En termes d’expansion, Vinod Cookware acquiert un terrain près de l’usine ultramoderne de Palghar. À l’heure actuelle, nous avons une solide présence pan-indienne, grâce à nos canaux de distribution, et nous sommes donc un nom familier. Nous avons également l’intention d’établir une présence encore plus forte dans les régions du sud et de l’est.

Vente au détail et commerce électronique ou hors ligne et en ligne – Comment définissez-vous les avantages et les inconvénients de la vente de produits Vinod Cookware via les deux supports?

En ce qui concerne les supports hors ligne et en ligne de la marque, nous pensons qu’il n’y a pas de différences drastiques. Les deux supports ont leurs avantages et leurs inconvénients puisque nous avons observé que les plus demandés en ligne reflètent souvent des ventes hors ligne moindres et vice versa.

Quelles sont vos stratégies de marketing pour établir Vinod Cookware, une marque domestique? Voyez-vous un impact sur le marché traditionnel et une flambée de la demande en ligne de produits, en particulier après une pandémie?

Nous nous concentrons sur les formes de marketing traditionnelles et numériques pour apporter les ustensiles de cuisine Vinod à tous les foyers en Inde. En explorant différents supports, nous prévoyons d’accroître davantage la notoriété des produits de la marque, d’établir une clientèle fidèle et, à terme, d’augmenter les ventes. La demande de produits après la pandémie a connu une augmentation considérable depuis que les gens choisissent de cuisiner à la maison au lieu de commander en ligne.

Nous prévoyons une deuxième vague de pandémie en raison de l’augmentation des cas de Covid-19. Prévoyez-vous plus d’impact sur le secteur, ou pouvons-nous dire que l’industrie est en mesure de surmonter des obstacles sans précédent?

À l’heure actuelle, la deuxième vague a principalement touché l’État du Maharashtra. Cela aura un impact sur l’économie en général et nous prévoyons un ralentissement des ventes hors ligne, car l’industrie des articles culinaires peut en prendre un coup et avoir du mal à faire face au cours de cette période sans précédent. Je voudrais mentionner spécialement la période du premier verrouillage où nous avons réussi à surmonter ces obstacles, et avec de nouveaux plans et stratégies marketing en place, nous espérons continuer à développer notre marque en ligne via les plateformes numériques.

Quels sont les consommateurs cibles dans l’ensemble de l’industrie des ustensiles de cuisine? Avez-vous été témoin d’une transformation / évolution significative de leurs préférences pendant le verrouillage et après le verrouillage?

Pendant la période de verrouillage, tout le monde a eu recours à la cuisine et à afficher ses créations sur les réseaux sociaux, ce qui a affecté beaucoup de temps libre ou la fermeture des restaurants, à son tour, a eu un impact positif sur l’industrie des ustensiles de cuisine, car de plus en plus de personnes se sont livrées à l’achat de produits de cuisine en ligne. Nous avons également constaté que les hommes se sont mis à cuisiner plus que d’habitude tandis que les femmes expérimentent différentes recettes. Notre public cible dans l’industrie des ustensiles de cuisine est constitué de personnes qui aiment cuisiner, qui croient en une ustensiles de cuisine de qualité supérieure.

Quel nouveau comportement des consommateurs restera après la fin de la crise du COVID-19?

Une fois la crise du COVID-19 terminée, nous pensons que le seul comportement des consommateurs qui restera en vigueur est la qualité plutôt que le prix. Nous nous attendons à la tendance à cuisiner de nouvelles recettes et ne manquera pas de provoquer une croissance significative des ventes sur une base plus régulière. De plus, de nos jours, les gens sont plus conscients de ce qu’est la cuisine saine et cherchent à acheter des produits qui proposent une cuisine saine. En conséquence, nous souhaitons insister sur ce comportement et établir une clientèle fidèle.

Y a-t-il une diversification régionale ou urbaine des comportements / préférences des consommateurs pour les produits de cuisine?

La diversification régionale est sans aucun doute l’une des stratégies que nous ciblons dans les années à venir. Nous pensons que le comportement des consommateurs dans différentes régions reste le même que de nos jours, les gens sont plus ouverts à l’exploration d’une variété de cuisines du pays. Nous prévoyons de nous connecter avec les clients des régions du nord, de l’ouest et du sud-est de l’Inde en leur présentant notre large gamme de produits innovants, comme la poêle multifonctionnelle en fonte qui facilite également une cuisine saine, le Kadai en fonte offrant une durée de vie. garantie et la série en acier inoxydable Triply conçue à l’aide de la technologie SAS.

En quoi les consommateurs des villes métropolitaines et des villes non métropolitaines diffèrent en termes de demandes, de choix ou d’utilisation de produits de batterie de cuisine?

Oui, le choix des ustensiles de cuisine varie selon les villes métropolitaines et non métropolitaines. Dans les villes métropolitaines, les familles nucléaires contribuent à des ventes plus mineures d’ustensiles de cuisine où la consommation d’espace minimale et l’utilité maximale sont au premier plan. En revanche, les consommateurs des villes non métropolitaines ont tendance à opter pour des ustensiles de cuisine plus complets en raison des familles nombreuses. L’une des caractéristiques les plus importantes des produits Vinod Cookware est la durabilité, qui donne l’impulsion nécessaire pour cibler les consommateurs de différentes villes de l’Inde.

