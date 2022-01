La tendance du damier arrive pour l’impression de vache en 2022

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Nous ne sommes qu’à cinq jours du début de 2022 et il y a déjà quelques tendances apparentes qui devraient reprendre nos flux Instagram cette année. L’un d’eux étant l’imprimé en damier !

Tout comme l’imprimé vache, qui était répandu dans la mode et la décoration intérieure en 2021, vous verrez un damier partout si vous n’êtes pas déjà habillé de la tête aux pieds dans l’imprimé classique. Nous ne sommes pas non plus fous de la tendance ! L’imprimé est non seulement accessible, mais il est aussi facile à mélanger et à assortir avec d’autres couleurs et motifs.

Que vous cherchiez à pimenter votre garde-robe ou votre maison, nous avons rassemblé 20 façons de vérifier votre vie et votre vie au cours de la nouvelle année. Faites défiler ci-dessous pour les vêtements, oreillers, tasses, accessoires technologiques et sacs à main qui rehausseront n’importe quelle publication Instagram !