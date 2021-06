La tendance haussière de Nifty toujours intacte, 15 750 fait office de support ; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

in

Les indices boursiers de Wall Street ont clôturé de manière mitigée avec le Dow Jones dans le rouge tandis que le S&P 500 et le NASDAQ ont progressé. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont connu une séance de négociation volatile lundi, passant de sommets intrajournaliers à une clôture avec un biais négatif. Le S&P BSE Sensex a perdu 189 points à la clôture à 52 735 tandis que l’indice Nifty 50 a terminé en baisse de 45 points à 15 814. Mardi matin, SGX Nifty était en baisse avec des pertes marginales, signalant une certaine dynamique négative avant la cloche d’ouverture. Les indices des pairs mondiaux étaient mitigés. Dans les charts, Nifty Stook semble bien placé. “Le graphique à long terme ressemble à un signal hebdomadaire intact de la tendance haussière et il n’y a aucun signe d’un modèle d’inversion se développant aux nouveaux sommets”, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Indices globaux: Les marchés boursiers de Wall Street ont clôturé de manière mitigée avec le Dow Jones dans le rouge tandis que le S&P 500 et le NASDAQ ont gagné. Parmi leurs pairs asiatiques, Hang Seng, Shanghai Composite, Nikkei 225, KOSPI et TOPIX étaient dans le rouge. Seul le KOSDAQ était en hausse avec des gains.

Prise de vue technique: « Une bougie négative raisonnable s’est formée avec une ombre inférieure mineure. Techniquement, ce modèle signale une réservation de bénéfices mineurs par rapport aux nouveaux sommets », a déclaré Nagaraj Shetti. Il a toutefois ajouté que l’étendue globale du marché était positive et que les indices de marché larges comme les segments de moyenne et petite capitalisation de NSE ont clôturé dans le vert, ce qui est une indication positive.

Niveaux à surveiller: Nifty s’est maintenu au-dessus des niveaux de support au cours des dernières séances de bourse. « Nous sommes d’avis que, tant que le Nifty/Sensex se négocie au-dessus de 15750/52550, la texture de la tendance haussière devrait rester intacte. Nous pouvons nous attendre à une vague de poursuite de la tendance haussière jusqu’à 15900-15950/ 53100-53500. D’un autre côté, en dessous de 15750/52550 augmenterait encore la faiblesse jusqu’à 15700-15660/52000-51700 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities.

Métiers FII et DII : Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets d’actions nationales lundi, retirant Rs 1 658 crore. Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des acheteurs nets de titres d’une valeur de 1 277 crores de roupies.

FM distribue des stimuli : Hier, le ministre des Finances Nirmala Sithraman a annoncé une nouvelle relance pour soutenir les secteurs en difficulté et garantir la disponibilité du crédit pour les entreprises. Les mesures de relance annoncées comprennent une extension du programme d’emploi, des garanties de prêts aux secteurs touchés par le virus et une augmentation des subventions. Le plan de relance prend note des graves effets de la pandémie sur des secteurs tels que le tourisme.

