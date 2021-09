La tendance haussière du Huobi Token devrait se poursuivre Crypto nouveaux médias

in

TL ; Répartition de la reprise après sinistre

Le graphique d’analyse des prix du Huobi Token d’hier s’échangeait dans une dynamique haussière. La plupart des parties de la carte thermique de la crypto-monnaie sont vertes ; cela montre que les transactions de crypto-monnaie suivent une tendance haussière. L’indice de force relative est dans la zone neutre; cependant, il montre le potentiel de se déplacer vers la région de surachat.

Analyse des prix des tokens Huobi : aperçu général des prix

Le graphique d’analyse des prix du Huobi Token d’hier s’échangeait dans une dynamique haussière. Au cours de la dernière heure sur le graphique d’analyse des prix quotidiens, le HT/USD s’est négocié presque selon une tendance en ligne droite. À cette époque, les acheteurs et les vendeurs avaient utilisé leurs forces pendant la longue journée de négociation, et maintenant aucun d’entre eux n’était en mesure de modifier le prix, ce qui a conduit à une séance de négociation modérée.

Le graphique quotidien d’analyse des prix du Huobi Token a décollé lorsque le marché subissait une pression haussière. La pression positive a poussé le prix HT/USD à la hausse dans une tendance de drapeau avant de faire face à une résistance solide à 15,03 $. Les vendeurs en colère ont inversé la dynamique haussière. Le prix a chuté, formant plusieurs triangles inversés jusqu’à des creux intrajournaliers de 14,45 $.

Les taureaux ont obtenu un support au plus bas intrajournalier et les taureaux étaient à nouveau prêts pour une recrudescence. Dans le graphique d’analyse des prix d’aujourd’hui, la paire HT/USD se négocie dans une dynamique haussière. Des indicateurs comme le MACD et le RSI montrent une tendance positive du marché. La plupart des chandeliers sont verts, ce qui suggère que les haussiers ont pris le contrôle de la plupart des séances de négociation dans le graphique d’analyse des prix du Huobi Token quotidien.

La plupart des parties de la carte thermique de la crypto-monnaie sont vertes ; cela montre que les transactions de crypto-monnaie suivent une tendance haussière.

Source : Tradingview

La plus grande monnaie virtuelle de tous les temps se négocie selon une tendance haussière avec un gain de plus de 3% au cours des dernières heures. Au début des heures de négociation, la plupart des actifs numériques BTC se sont négociés dans une tendance baissière, y compris Bitcoin, qui était descendu légèrement en dessous de 47 000 $. Le concurrent de Bitcoin se négocie dans une tendance similaire avec l’actif géant.

FTT a enregistré le plus de gains, avec une augmentation de 30% des données de Coin360. Bien que la plupart des actifs virtuels aient enregistré des gains, d’autres ont également enregistré quelques écarts, UBT est en tête de liste des perdants enregistrant une perte de plus de 15% sur la crypto-monnaie quotidienne. carte de chaleur.

Mouvement du prix du Huobi Token au cours des dernières 24 heures : HT/USD se négocie dans une tendance haussière

Le prix du jeton Huobi sur notre analyse des prix du jeton Huobi sur 24 heures montre une volatilité modérée entre la fourchette quotidienne de 14,5 $ à 15,3 $. La plupart des indicateurs techniques indiquent que le marché connaît une forte pression haussière. L’indicateur Balance of Power (BOP) est supérieur à 0,5, ce qui signifie que les acheteurs sont plus puissants que les vendeurs, d’où la pression haussière.

Graphique HT/USD sur 4 heures : hausse des prix du Huobi Token

Sur le graphique d’analyse des prix sur 4 heures, la paire HT/USD présentait deux modèles de négociation : tête et épaule et coupe et poignée. Ce type de modèle est généralement associé à un marché haussier.

Source : Tradingview

L’indice de force relative est dans la zone neutre; cependant, il montre le potentiel de se déplacer vers la région de surachat. Si le RSI dépasse 70, la tendance haussière ne sera probablement pas renversée de sitôt.

Analyse du prix du jeton Huobi : conclusion

Si les haussiers maintiennent leur contrôle sur le marché HT/USD, la pièce pourrait se rallier à l’ATH avant la fin de la semaine. Cependant, l’invasion des ours constitue le principal danger. Les acheteurs sont très puissants avec un soutien solide ; il y a donc peu de chances que les vendeurs envahissent le marché HT.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.