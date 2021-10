La tendance haussière vise un objectif de 3676,28 $, voici les prochains niveaux de prix importants

Le prix de l’Ethereum (ETH) sort d’une structure graphique latérale, soulevant par conséquent des inquiétudes pour le FMI concernant l’adoption massive des crypto-monnaies et la façon dont elles pourraient affecter négativement les économies mondiales. Un autre élément intéressant pour l’industrie de la cryptographie est l’annonce par Visa de son hub d’interopérabilité blockchain pour faciliter les paiements cryptographiques.

Analysons les graphiques des prix ETHUSDT pour voir comment le prix réagit à cette nouvelle, en commençant par la période quotidienne.

Analyse quotidienne du graphique Ethereum (ETH)

La chute des prix du 7 septembre a rapidement montré la liquidation des positions à fort effet de levier et, par conséquent, une ventilation des prix de la structure du graphique en triangle symétrique le 20 septembre ’21. La baisse du prix de l’ETH sur la période quotidienne a entraîné une structure de marché en piège à ours sur le graphique hebdomadaire du 27 septembre ’21, qui a également placé la période quotidienne dans une phase de consolidation, prête pour une explosion de l’ETHUSDT à la hausse.

Après que la résistance baissière de la barre intérieure 2967.52 a cédé à la demande le 25 septembre 21, les taureaux ont fixé le prix du contrat intelligent et de la crypto-monnaie DeFi pour qu’ils entrent à prix réduit.

Davantage d’ordres d’achat ont afflué, après une autre cassure au-dessus de la résistance classique des chandeliers à l’intérieur de la barre [$2950.00] le 30 septembre ’21, ce qui a finalement conduit à une sortie du canal latéral 3174,50 $ et 2652,00 $.

Analyse graphique Ethereum (ETH) 4HR

Les modèles de divergence haussière réguliers et cachés le 21 septembre 20h00 et le 26 septembre 04h00 ont établi deux murs d’achat solides [$2652.00 and $2738.17] que les ours ne pouvaient oser franchir.

L’indice de force relative clairement établit des pics et des vallées plus élevés, après une dernière cassure de la résistance de 3174,50 $ le 1er octobre à 12h00.

Bien que le marché maintienne une perspective haussière sur la période 4HR, une divergence baissière régulière au moment de la publication pourrait potentiellement entraîner une correction de la tendance haussière de l’ETHUSDT.

Scénario haussier/baissier Une correction de la tendance haussière est attendue, ce qui devrait permettre à de nouveaux acheteurs d’entrer dans la tendance haussière de l’ETHUSDT. Nous devrions assister à une forte augmentation du prix des ETH si les ours ne clôturent pas en dessous du support de 3257,00 $.

Niveaux intrajournaliers d’Ethereum (ETH)

Taux au comptant : 3368,73 $ Tendance à moyen terme [H4]: Volatilité de la tendance haussière : Support élevé : 2652,0 $, 2738,17 $ et 3257,00 $ Résistance : 1,7707 $, 1,8570 $ et 2,3242 $

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

