La tendance historique des prix du Bitcoin en octobre prolonge l’espoir d’une reprise haussière pour terminer l’année – Mises à jour du marché Bitcoin News

Bitcoin a de nouveau enregistré des pertes de prix pour le cinquième septembre consécutif de l’actif cryptographique, mais dès la fin du mois, des milliards de dollars sont revenus dans l’économie cryptographique. Les métriques montrent que si septembre a toujours été un mauvais mois pour le bitcoin, octobre, en revanche, est traditionnellement un bon mois pour le bitcoin depuis 2013.

Bitcoin a été rentable en octobre 77% du temps

En 2020, le prix du bitcoin (BTC) a clôturé le mois de septembre à environ 10 750 $ par unité, mais le mois suivant, le BTC a grimpé de 25% à environ 13 450 $ par unité. Cette année, septembre a été morne en termes de prix, et de nombreux partisans de la cryptographie ont demandé à être réveillés à la fin de “septembre”. Le 26 septembre, le cofondateur de Civic, Vinny Lingham, a écrit : « Cela ressemble à nouveau à septembre 2017… Qui se souvient de ce qui s’est passé ensuite ?

Le 1er octobre 2021, le BTC est passé de 43 500 $ par unité au sommet de vendredi de 48 500 $ par BTC. C’est une augmentation d’environ 11,49 % et le pic s’est produit très rapidement vers 3 heures du matin (HNE) le matin.

Graphique BTC/USD du samedi 2 octobre 2021.

Avant juillet et août, la BTC a enregistré environ trois mois de rendements négatifs et, en septembre, les prix sont à nouveau tombés dans la fourchette négative. La baisse a été imputée à la Chine qui a réprimé le bitcoin (BTC) et l’échange de crypto-monnaie pour la septième fois depuis 2013.

Bitcoin a également subi des pertes le jour où El Salvador a adopté la crypto-monnaie comme monnaie légale et, en outre, BTC a glissé lorsque la crise immobilière d’Evergrande a ébranlé l’économie mondiale.

Alors que septembre était lent, les produits Bitcoin institutionnels ont vu un certain avantage

Toutes ces baisses ont eu lieu après que BTC a atteint un sommet de 52 000 $ avant le début de septembre et que les marchés de la cryptographie semblaient apparemment haussiers à l’époque. Alors que les prix de septembre n’étaient pas si chauds, les mesures d’un récent rapport Cryptocompare ont montré que les produits institutionnels liés au BTC ont connu une certaine hausse.

“Les produits basés sur Bitcoin ont enregistré le plus haut niveau d’entrées de tous les actifs, avec une moyenne de 31,2 millions de dollars par semaine”, détaille la recherche de Cryptocompare. « Il pourrait y avoir une hausse au dernier trimestre de 2021. »

Alors que BTC s’est approché de la zone des 50 000 $ le 1er octobre, l’actif cryptographique a une certaine résistance à combattre à 50 000 $ et encore plus lorsqu’il atteint 53 000 $. De plus, comme le bitcoin (BTC) a connu des augmentations de valeur rentables au cours du mois d’octobre depuis 2013, les mois de novembre et décembre ont connu des pics de valeur beaucoup plus importants.

Que pensez-vous des performances du bitcoin au cours du mois de septembre et des tendances liées aux performances du bitcoin en octobre au cours des dernières années ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

