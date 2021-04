La tendance Mortal Kombat que j’aimerais voir reproduite dans les futurs films

Je peux l’imaginer dans mon esprit en ce moment. Sub-Zero et Scorpion se battent, et alors que les deux font rage, un explosif explose. Les deux sautent en arrière confus, et après un coup de sifflet, ils lèvent les yeux et le Joker de Jared Leto leur sourit en retour avec un lance-grenades dans ses mains. Ce serait ridiculement fou, mais dans le monde de Mortal Kombat, pas vraiment du tout. Cette franchise a des mecs avec des bras métalliques et un gars avec un œil laser, alors qu’est-ce qu’un clown meurtrier avec un sens de l’humour tordu?