La tendance TikTok révèle comment les feuilles de séchoir peuvent éliminer l’électricité statique des cheveux .

Éliminez l’électricité statique de vos cheveux pour réduire les frisottis (Photo : Tiktok/jessimartorell)

Il y a peu de choses plus ennuyeuses que de se coiffer pour se rendre compte qu’elles sont pleines d’électricité statique et peu importe ce que vous faites, elles ne vont pas bien tenir.

Cela se produit lorsque vos cheveux accumulent une charge électrique, ce qui signifie qu’ils ont gagné des électrons supplémentaires grâce à la friction ou à un changement d’humidité.

Cela signifie que les brins se repoussent, ce qui les rend crépus.

Mais une nouvelle tendance TikTok montre qu’il existe un moyen simple de l’enlever, sans ajouter de produit supplémentaire, ce qui peut alourdir vos cheveux.

Les gens ont frotté les draps des sécheuses pour se débarrasser de la charge.

Les draps sont généralement utilisés dans le sèche-linge pour lutter contre les plis et l’électricité statique dans les vêtements, c’est donc logique.

L’Américaine Savannah Conroy a été l’une des premières à publier l’idée, montrant comment elle se brosse les cheveux sur le devant, les rassemble comme elle le ferait avec une queue de cheval, puis frotte le drap dessus.

Sa vidéo a eu plus de 2,5 millions de vues et d’autres ont suivi.

En réponse, Jessica Martorell, d’Argentine, l’a essayé et a été étonnée de voir ses cheveux passer d’un peu crépus à soyeux en quelques secondes.

Sa vidéo de réponse a été vue 20,8 millions de fois.

Bien que les vidéos aient été publiées il y a quelques mois, les gens essaient toujours le hack.

Ceux qui ont regardé les vidéos de Jessica et Savannah ont été impressionnés par le conseil.

L’un d’eux a commenté : « Je sais ce que j’achète le week-end.

Un autre a ajouté: “Est-ce que quelqu’un d’autre est étonné des choses qu’ils apprennent sur TikTok?”

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();