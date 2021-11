La tension autour du Brexit déborde alors qu’un policier est blessé dans une nuit de violence | Royaume-Uni | Nouvelles

Vendredi soir, six véhicules du PSNI ont également été endommagés lors de troubles impliquant des jeunes des deux côtés de la fracture communautaire entre le nationaliste Springfield Road et le loyaliste Shankill Road. Pendant les violences, des missiles ont été lancés sur des officiers et des objets ont été brûlés sur les routes.

Les troubles ont éclaté 48 heures après que des troubles ont éclaté dans la même zone mercredi soir à la suite d’une manifestation loyaliste contre le protocole, qui, selon les critiques unionistes, a imposé une frontière le long de la mer d’Irlande.

L’inspecteur en chef du PSNI, Darren Fox, a déclaré que la police travaillait avec des représentants de la communauté pour continuer à surveiller la zone.

Il a déclaré: « Les gens doivent assumer une plus grande responsabilité pour les messages qu’ils publient et partagent sur les sites de médias sociaux qui ne cherchent qu’à intensifier les tensions communautaires et à amener les jeunes dans la rue à se livrer à la violence.

« Malheureusement, encore une fois, en raison des troubles publics dans les régions de Lanark et Springfield Road, un policier a été blessé et d’autres dommages ont été causés aux véhicules de police.

« J’exhorte les jeunes qui ont déjà participé à cette activité, ainsi que leurs parents, à réfléchir sérieusement à l’impact de leurs actions sur la communauté locale, mais aussi sur leur propre avenir.

« Ces actions ont de graves conséquences.

« Je voudrais rassurer à nouveau la communauté locale que nous maintenons la capacité et les ressources nécessaires pour faire face à d’autres perturbations et répondre à toutes les préoccupations de la communauté.

« Des agents de quartier effectueront des patrouilles à haute visibilité dans les zones pour prévenir et détecter les crimes. »

Mercredi, jusqu’à 100 jeunes et jeunes adultes ont attaqué la police dans la même zone.

(Plus à venir)