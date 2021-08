Les voyageurs attendent dans la file d’attente pour tester COVID-19 dans une gare de Mumbai. (Photo AP)

L’Inde a signalé aujourd’hui son plus faible nombre de Covid avec moins de 30 000 nouveaux cas de coronavirus. C’était la première fois au cours des 150 derniers jours environ que l’Inde était témoin d’une telle baisse du nombre de cas quotidiens. Moment de soulagement ? Oui. Est-il temps de se réjouir ? Non! C’est parce que, alors que l’Inde connaît une baisse constante des nouvelles infections à Covid-19, il existe un autre facteur clé qui peut ruiner tout plan futur de déverrouillage supplémentaire des villes, etc. C’est la valeur accrue inquiétante du facteur « R » qui montre que les craintes de la troisième vague sont bien réelles et ont tout le potentiel de se transformer en une autre catastrophe, même si de manière quelque peu émoussée.

S’adressant aux médias aujourd’hui, les responsables du ministère de la Santé ont présenté des données qui devraient sonner l’alarme. La valeur du facteur «R» de l’Inde est supérieure à 1,0, selon le gouvernement, indiquant que le virus se multiplie à un rythme plus rapide. Avec une valeur de reproduction effective de 1,3, les cas au Pendjab sont en forte augmentation. La situation reste similaire dans l’Himachal Pradesh également, qui a connu une surpopulation massive de touristes le mois dernier.

Le facteur « R » de l’Inde était inférieur à 1,0 en juin. Depuis, le nombre a augmenté. (Photo : PIB/Twitter)

Dans l’État le plus peuplé de l’Inde, la valeur du facteur « R » est supérieure à 1, à 1,1. Les cas devraient augmenter dans les prochains jours dans l’Uttar Pradesh, selon les données du ministère de la Santé. Le Gujarat, le Madhya Pradesh et Goa restent stables, bien que ces États aient également un facteur « R » supérieur à 1,0. L’Andhra Pradesh connaîtra également une nouvelle poussée, selon les données du gouvernement.

En résumé, le gouvernement affirme que la baisse des cas quotidiens n’a pas de signification concluante pour la trajectoire du coronavirus en Inde si le facteur «R» reste élevé.

