La tension entre Meghan Markle et Kate Middleton diminue grâce à Lilibet

“Les tensions se sont apaisées entre Meghan et Kate”a assuré une source à Us Weekly. Apparemment, la duchesse de Sussex et la duchesse de Cambridge sont en contact depuis la naissance de Lilibet et c’est ce qui les a aidées à se lier.

Selon la même source, Meghan et Kate ont gardé contact ces derniers jours, même, la duchesse de Cambridge a envoyé un cadeau au nouveau-né. “Kate a même envoyé à Meghan un cadeau pour le bébé. Ils sont dans un meilleur endroit et échangent des SMS depuis la naissance de Lilibet », a révélé la source.