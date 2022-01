La tension entre Stone Cold Steve Austin et Hulk Hogan qui a empêché le plus grand match de catch de se produire

Stone Cold Steve Austin et Hulk Hogan est le plus grand match de catch qui n’a jamais eu lieu.

Avec The Rock et Ric Flair, Austin et Hogan sont les deux plus grands noms que l’entreprise ait jamais vus, peut-être les deux premiers.

WWE

Hulk Hogan, The Rock et Stone Cold Steve Austin à WrestleMania 30

En 2001, la WWE a finalement acheté la WCW et a mis fin aux Monday Night Wars et au début de 2022, le NWO – Hogan, Scott Hall et Kevin Nash – est finalement revenu à la WWE.

Hogan aurait un classique de tous les temps avec The Rock à WrestleMania 18 cette année-là, mais Austin a eu une rencontre inoubliable avec Hall.

Bruce Pritchard a déjà déclaré sur son podcast que la WWE pensait qu’ils auraient la chance de faire venir Austin et Hogan sur la route et c’est pourquoi ils ont d’abord réservé Rock et Hogan.

Ce qu’ils n’avaient pas prévu, c’est qu’Austin était hors de l’entreprise quelques mois après WrestleMania 18 et qu’il ne reviendrait que pour une course de chant du cygne menant à WrestleMania 19 l’année suivante où il a terminé sa trilogie avec The Rock.

WWE

Le NWO présentait à l’origine Kevin Nash, Hulk Hogan et Scott Hall

Du point de vue de Hogan, il pense qu’Austin et Rock étaient un peu contrariés lorsque le NWO est arrivé à la WWE et a contesté leur première place.

« Y avait-il de la chaleur légitime ? [between Austin and I]? Il y avait.

« Quand moi et Scott Hall et le grand Kev’ [Nash] est arrivé à la WWE avec le NWO, nous avions un tel avantage et nous étions acclamés. Je suppose que les babyfaces [Austin and The Rock] n’y étaient pas habitués.

« [They] se plaignaient : « Ces gars-là nous mettent la tête en bas, et nous nous faisons huer au lieu d’être acclamés… » Il y avait donc une certaine chaleur légitime là-bas, vous savez, au niveau commercial.

WWE

Stone Cold Steve Austin est sans doute la plus grande star de l’histoire de la lutte, mais il est parti trop tôt

« Je n’ai jamais eu l’occasion de travailler avec lui, mais Stone Cold a toujours dit : ‘S’il y a de l’argent à gagner, faisons-le.' »

Hogan a poursuivi en disant qu’il y avait une certaine gêne avec Stone Cold résultant d’une cérémonie du Temple de la renommée où Hogan et Bret Hart ont eu un malentendu et Austin a fermement pris le parti de Hart.

L’annonceur légendaire et ami proche de longue date d’Austin, Jim Ross, a déclaré que le Texas Rattlesnake n’aimait pas le match d’un point de vue stylistique.

«Austin avait en tête que le style de Hogan et le style d’Austin étaient de l’huile et de l’eau. Il ne sentait tout simplement pas l’alchimie. Austin n’a jamais voulu faire de bons matchs.

WWE

Hulk Hogan a toujours été ouvert à affronter Stone Cold Steve Austin, mais Austin n’était pas intéressé à affronter Hogan

«Austin voulait faire de grands matchs. Il savait mieux que quiconque au monde avec qui il pouvait le mieux travailler. Hogan n’était pas sur cette liste.

«Steve peut aussi se tromper. Je ne dis pas que Hogan et Austin n’ont pas pu faire un bon match. Regardez le match que Hogan a eu à WrestleMania 18 avec le Rock.

« Steve est un gars têtu et il ne le sentait tout simplement pas. C’est ce que nous essayons d’expliquer en rencontrant ces gars, c’est qu’il y a un nouveau shérif et une nouvelle ville et son nom est Stone Cold.

« Ce n’est plus de la Hulkamania. Mais si nous pouvions utiliser Hulkamania de manière amère, avec colère, nous pourrions peut-être en tirer un WrestleMania.

Hogan était aimé de l’univers de la WWE et était sans doute la plus grande star des années 1980

« C’était l’idée, mais elle n’a jamais abouti. Cela ne s’est pas produit parce que Steve n’a pas insisté. Je pense que Hogan l’aurait probablement accepté car cela aurait été un excellent salaire et il aurait pu travailler avec Austin », a déclaré JR.

Austin a taquiné un match avec Hogan lors du Hall of Fame 2006, mais il avait déjà pris sa retraite depuis trois ans à ce stade et n’en est jamais sorti.

« Je voulais avoir ce match [with Austin] », a déclaré Hogan, parlant des commentaires d’Austin. « C’est le seul match que je n’ai jamais eu. Je veux faire de bonnes affaires, aider le sport et donner aux fans ce qu’ils veulent – et travailler avec Steve serait [have done] tous les trois.

«Je n’ai aucune idée de pourquoi Steve ne voulait pas avoir un match à WrestleMania. Je ne sais pas s’il a un problème avec moi personnellement.

Hulk Hogan vs Stone Cold Steve Austin aurait tiré beaucoup d’argent

« Quand nous étions à la WCW, et qu’il était Stunning Steve Austin, il m’a parlé plusieurs fois des différentes idées qu’il avait pour travailler avec moi. Les idées étaient bonnes, ce n’étaient pas des coups de circuit, mais ils étaient plutôt bons.

«Je mets toujours sur quelqu’un qu’ils m’ont demandé de mettre sur. Je pense que la plupart de ma course WCW faisait des travaux.

« J’aurais aimé pouvoir remplacer Steve Austin… »

Austin a admis avoir refusé des matchs avec Hogan en 2002, 2004 et 2005 et tout comme JR l’a dit, la légende du box-office a suggéré que cela n’aurait pas été une bonne montre sur le ring.

Steve Austin ne semble pas regretter de ne pas avoir eu le match avec Hulk Hogan

​​”Je dois dire, Hulk Hogan, car l’un des plus grands tirages de l’histoire de l’entreprise. Tout le monde pensait que le match entre ‘Stone Cold’ Steve Austin et Hulk Hogan aurait dû avoir lieu il y a quelques années, et cela ne s’est jamais produit. Pour une raison quelconque, je n’avais pas envie de remonter sur le ring.

« Cela ressemble à un bon match sur le papier, mais je ne pensais pas que cela aurait l’air si bien une fois que vous êtes monté sur le ring. Je pense que Hogan était prêt à partir, mais je ne l’étais pas. Et donc, je n’ai jamais eu la chance de lutter contre ce gars, et ça aurait été amusant d’être sur le ring avec lui.