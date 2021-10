La tension entre techniciens et arbitres explose en Serie A

25/10/2021

Techniciens et collégiens sont, historiquement, « condamnés à se détester ». En Serie A, ça se voit. Sur les six expulsions intervenues la veille, quatre concernaient Mourinho, Spalletti, Simone Inzaghi et Gasperini. Dans le milieu du Calcio, c’est-à-dire clubs, médias et supporters, la tension monte autour de la figure des arbitres, qui ne sont pas tout à fait à la hauteur.

La Serie A a mis en œuvre le VAR comme le reste des ligues importantes en Europe et, en plus, a ajouté la figure du «médiateur», un ancien arbitre chargé de rationaliser les relations entre les clubs et l’établissement arbitral. Eh bien, même pour ceux-là, les équipes ne semblent pas satisfaites des actions d’arbitrage, surtout lorsque le bénéficiaire est l’équipe rivale.

Le plus grand représentant était Simone Inzaghi, qui a perdu les papiers et a jeté un maillot sur le terrain pour montrer son malaise dû à un penalty qui signifiait, en fait, le 1-1 final. Dumfries a touché Alex Sandro dans la surface et l’arbitre a décidé que le contact n’était pas assez important pour signaler la pénalité maximale. Mais pour le VAR, il s’agissait d’une erreur «claire et manifeste» et il a décidé d’agir, probablement contrairement à ce que dicte la norme. La décision a rendu furieux l’entraîneur de l’Inter, qui n’en revenait pas. L’équipe ‘Nerazzurri’ a ainsi perdu deux points au klaxon.

Les paroles de Gasperini étaient également fortes. « Laissez-les montrer leur visage et passer à la télévision pour expliquer leurs décisions », a déclaré l’entraîneur de l’Atalanta après avoir été expulsé lors du match nul 1-1 par son équipe contre l’Udinese.

Différents ont été les cas de Mourinho et Spalletti à Rome-Naples, tous deux expulsés pour avoir protesté contre l’arbitre. Mourinho, expulsé à dix minutes de la fin, s’est défendu en assurant qu’il protestait auprès de ses collaborateurs techniques et non directement auprès de l’arbitre. Spalletti, qui a vu le rouge à la fin du match, a été puni parce que Massa a interprété ses derniers applaudissements comme s’ils étaient ironiques, ce que l’entraîneur italien a nié..

« Je suis allé virer Massa et lui ai dit qu’il avait raté deux ou trois choses, mais que, malgré cela, c’était bien. Il a relié les deux et m’a expulsé », a déploré Spalletti. Les images semblent confirmer la version de Spalletti et démontrer la tension qui existe entre les techniciens et les officiels. Le souhait commun des entraîneurs italiens est que les arbitres apparaissent à la télévision à la fin des matches pour expliquer leurs décisions.

L’année dernière, la télévision publique RAI est entrée dans l’histoire en Italie en invitant Daniele Orsato dans l’une de ses émissions sportives à revoir certaines de ses décisions.. Cependant, pour le moment, ce type d’intervention n’a pas été répété de façon régulière.