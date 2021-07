La tension reste dans le camp du Barca en raison de problèmes financiers – rapport

in

La pré-saison de Barcelone a officiellement débuté cette semaine. Malgré certains joueurs qui se présentent au camp, le scénario global entourant Barcelone est l’agence libre continue de Lionel Messi.

Tout le monde dans le monde est conscient que la chose la plus importante pour Barcelone est de dépenser de l’argent pour pouvoir se permettre le renouvellement de Messi. Y compris les joueurs mêmes qui sont mis à contribution pour que cela se produise.

Les détails nous parviennent via un reportage dans Sport, et la partie la plus intéressante est cette rubrique.

«Cette décision est parfaitement comprise à la lumière des problèmes financiers du club provoqués par la pandémie de Covid-19. Cependant, les joueurs ne comprennent pas très bien comment le club continue de bouger sur le marché alors qu’en apparence, cela ne semble pas possible compte tenu des restrictions financières du club. sport

Il est difficile de demander aux joueurs de continuer à subir une baisse de salaire après un an de finances liées à la pandémie de COVID-19. Surtout quand, comme le dit l’article, le Barça continue de recruter de nouveaux joueurs. Les choses vont devenir épicées, nous sommes juste là pour la balade.