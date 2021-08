La tentative «cynique» de Booker de «tromper» les conducteurs augmente la probabilité de grèves, prévient Unite – Grocery Gazette

in

Le syndicat Unite a averti qu’une tentative « cynique » de Booker Retail Partners de « tromper » ses chauffeurs routiers en les payant a considérablement augmenté la probabilité d’une action revendicative généralisée dans l’entreprise.

Selon le syndicat, Booker a tenté de contourner les négociations avec Unite en proposant un accord salarial directement à son personnel.

Selon les nouvelles propositions, les conducteurs recevraient une augmentation de 70 £ par semaine pour tous les conducteurs de poids lourds, un bonus de 1 000 £ payé le 18 décembre et un autre bonus payé le 18 mars.

LIRE LA SUITE: L’ancien PDG de Booker rejoint le conseil d’administration de Menzies

L’accord comprend également un bonus de signature de 1500 £, payé en deux versements de 750 £ après trois mois et de 750 £ après six mois.

Le syndicat a toutefois déclaré qu’il était “bien en deçà” de l’accord négocié par Unite pour ses chauffeurs basés au dépôt de Booker à Hemel Hempstead en juillet, qui devaient recevoir une augmentation de salaire de 5 £ de l’heure.

Unite a également révélé que sa main-d’œuvre de Hemel Hempstead est «furieuse» que leur salaire soit désormais destiné à tomber considérablement sous les propositions de l’entreprise.

Les actions de l’entreprise ont également entraîné la mobilisation de plus de 40 membres de Unite au dépôt de l’entreprise à Thamesmead, dans le sud de Londres, qui font actuellement l’objet d’un vote pour une grève en raison de l’échec de l’entreprise à leur proposer un accord similaire à celui de la main-d’œuvre de Hemel Hempstead.

Le scrutin pour une action de grève pour le personnel de Thamesmead se terminera le 3 septembre et si les chauffeurs votent en faveur d’une action de grève, des grèves affectant les livraisons dans 1 500 magasins de proximité Budgen et Londis pourraient commencer plus tard le mois prochain.

“La décision brutale de Booker de tenter d’exclure Unite des négociations a aggravé la situation”, a déclaré Paul Taverns, responsable régional de Unite.

«Nos chauffeurs ne vont pas se laisser berner pour accepter un accord inférieur à ce qui leur a déjà été proposé.

“L’offre d’un bonus en décembre et en mars a plus de cordes qu’un orchestre et nos membres pensent déjà que la plupart ne recevront jamais ce paiement.”

Il a ajouté : « Plutôt que d’arrêter une action de grève, nos membres de Thamesmead sont maintenant plus déterminés que jamais à soutenir une action de grève, alors que la perspective d’une action revendicative s’étendant à d’autres dépôts s’est accrue.

« Si Booker veut empêcher l’ensemble de ses opérations de s’arrêter, il doit retirer cette offre malavisée et faire le tour de la table avec Unite pour convenir d’un accord qui répond aux attentes de nos membres et reconnaît que la pénurie de chauffeurs de camion signifie que le salaire doit être définitivement payé. augmenter.”

Un porte-parole de Booker a déclaré à Grocery Gazette : « La pénurie nationale de chauffeurs de poids lourds dans de nombreux secteurs a créé des problèmes de distribution, mais nous faisons tout notre possible pour nous assurer que les clients peuvent obtenir les produits dont ils ont besoin.

« Nous continuons de travailler avec nos fournisseurs, nos collègues de nos centres de distribution et Unite pour gérer le problème. »

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Grocery Gazette