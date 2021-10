La tentative d’Activision Blizzard de suspendre le procès pour harcèlement sexuel en Californie rejetée par un juge

Activision BlizzardLa demande de suspendre le procès en cours pour harcèlement sexuel intenté contre l’entreprise par le Département de l’emploi et du logement de la Californie a été rejetée par un juge.

Récemment, la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi a intenté une action contre Activision Blizzard, à laquelle la société a répondu par un règlement de 18 millions de dollars. Le DFEH a émis une objection formelle à ce règlement, affirmant qu’il pourrait causer « un préjudice irréparable » à ses propres procédures judiciaires en cours.

Parce que les choses ne sont jamais simples, l’EEOC a répondu à cette objection en notant que le DFEH avait auparavant travaillé avec l’EEOC sur sa propre enquête sur Activision Blizzard – et les preuves de cette affaire ont conduit au règlement de la société défenderesse (merci, PC Gamer) .

Activision Blizzard a tenté de profiter du conflit entre les deux départements et a demandé une pause dans la procédure pour enquêter sur le schisme entre les poursuites.

Cependant, le juge du comté de LA, Timothy Patrick Dillon, a rejeté la demande d’arrêt de la poursuite pour le moment, et aucune raison n’a été donnée pour le refus.

Bien que cela ne fasse pas gagner plus de temps à l’entreprise, il est possible que le conflit entre l’EEOC et le DFEH tire quelque peu d’Activision Blizzard, et c’est un mauvais aspect – surtout si l’on considère que l’État de Californie a accusé Activision Blizzard de « retenue » et de « suppression » de preuves, les actionnaires ont fait valoir qu’ils étaient « économiquement endommagés » et l’ensemble du processus a déjà poussé l’ex-président de Blizzard J. Allen Brack et le responsable des ressources humaines, Jesse Meschuk, à quitter le studio.

Ne vous attendez pas à ce que tout ce gâchis soit terminé de si tôt, et vous pouvez presque certainement vous attendre à en savoir plus sur l’EEOC par rapport au DFEH à un moment donné dans les jours et les semaines à venir.